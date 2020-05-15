Кобелев: «Дзюба и Джикия — самые сильные российские игроки РПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» назвал сильнейших российских футболистов в РПЛ :

В первую очередь, я бы назвал Артёма Дзюбу. Все-таки мы видим, что он уже который год мощно играет. Также я еще бы отметил Георгия Джикию, которого я считаю одним из лучших защитников в России. Что-то навскидку не могу назвать третьего сильнейшего россиянина. Что у нас еще? В «Локомотиве» Миранчуки, но играют нестабильно. «Динамо» строится пока. В ЦСКА опять же молодежи много. Тот же Чалов в этом сезоне неважно выступает. Может быть, Ионова еще можно назвать в «Ростове» и форварда Соболева по первой части чемпионата. Но и им не хватает стабильности. Также если бы чемпионат продолжался, возможно, Кокорин бы вышел на свой уровень.

Я бы не сказал, что мы никому не нужны. Просто сейчас заработная плата в России выше, поэтому зачем ехать за границу, если здесь больше платят. Здесь все логично, и я ни в коем случае не хочу оскорблять футболистов. Каждый выбирает сам свою жизнь. Ну кто бы поехал работать туда, где платят меньше?