ГлавнаяНовости

Кобелев: «Дзюба и Джикия — самые сильные российские игроки РПЛ»

сегодня, 13:36

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал сильнейших российских футболистов в РПЛ:

В первую очередь, я бы назвал Артёма Дзюбу. Все-таки мы видим, что он уже который год мощно играет. Также я еще бы отметил Георгия Джикию, которого я считаю одним из лучших защитников в России. Что-то навскидку не могу назвать третьего сильнейшего россиянина. Что у нас еще? В «Локомотиве» Миранчуки, но играют нестабильно. «Динамо» строится пока. В ЦСКА опять же молодежи много. Тот же Чалов в этом сезоне неважно выступает. Может быть, Ионова еще можно назвать в «Ростове» и форварда Соболева по первой части чемпионата. Но и им не хватает стабильности. Также если бы чемпионат продолжался, возможно, Кокорин бы вышел на свой уровень.

Я бы не сказал, что мы никому не нужны. Просто сейчас заработная плата в России выше, поэтому зачем ехать за границу, если здесь больше платят. Здесь все логично, и я ни в коем случае не хочу оскорблять футболистов. Каждый выбирает сам свою жизнь. Ну кто бы поехал работать туда, где платят меньше?

Ранее Кобелев скептически отозвался о возможном расширении лиги до 18 клубов.

Все новости
Радченко: «Отставка Сёмина не позволит „Локомотиву“ догнать „Зенит“»
Сегодня, 19:57 Комментарии5
Президент «Торпедо»: «Мы разочарованы решением РФС, это несправедливо»
Сегодня, 19:37 Комментарии11
Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локо» отправить его в отставку
Сегодня, 19:11 Комментарии7
Божович: «Мне будет очень трудно сейчас добраться до России»
Сегодня, 18:29 Комментарии11
Гендиректор «Анжи»: «Наша задача — получить лицензию на сезон-2020/21»
Сегодня, 18:05 Комментарии7
Павлюченко: «Не хочется, чтобы „Ротор“ зашёл в РПЛ и сразу вылетел»
Сегодня, 17:43 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:34
пусть так
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 17:30
Какая будет следующая буква??? Даже интересно???
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 16:17
В чем пупсик лучший знает только жано
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 16:12
Илюша сейчас по причёскам спец, даже в сборную перестал попадать.
Как пройдёт бзик и начнёт нормально играть, не привозя пенальти - снова вызовут.
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:11
Кошелева наверное попросили назвать лучших с фамилией на Д)))
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:10
У него же есть великий Кутепинио))
makkie
makkie
сегодня в 13:59
По поводу Джикии - да, он ошибается. Но прямо сейчас в России это лучший ЦЗ из россиян.
И по праву играет в основе сборной. Ему бы напарника сильного рядом, была бы мощная связка.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:44, ред.
У каждого свой вкус.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:40
а кобель для них лучший тренер))))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:38
Субъективное мнение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100