Айдамиров: «Пока что вопросов в возобновлении сезона больше, чем ответов»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ 21 июня:

Если решили, значит будем доигрывать. Но мы пока не видели протокола из заседания исполкома РФС . Мы уже свою позицию заявляли, и пока вопросов больше, чем ответов.

Как ситуация повлияет финансово? Она повлияет финансово на всех. По поводу возвращения легионеров мы будем решать, но сейчас границы закрыты. Будет ли боязнь у футболистов играть? Не думаю, что футболисты будут бояться. Чего бояться?