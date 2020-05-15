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Айдамиров: «Пока что вопросов в возобновлении сезона больше, чем ответов»

сегодня, 14:44

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ 21 июня:

Если решили, значит будем доигрывать. Но мы пока не видели протокола из заседания исполкома РФС. Мы уже свою позицию заявляли, и пока вопросов больше, чем ответов.

Как ситуация повлияет финансово? Она повлияет финансово на всех. По поводу возвращения легионеров мы будем решать, но сейчас границы закрыты. Будет ли боязнь у футболистов играть? Не думаю, что футболисты будут бояться. Чего бояться?

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:56
Действительно вопросов очень много.

Посмотрим как все будет организовано.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:48
Задача поставлена, Ахмат ищет пути спасения от вылета.
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