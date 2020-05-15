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Кучук: «Тренеры в Беларуси раньше, чем в России, стали работать по-новому»

сегодня, 14:26

Наставник минского «Динамо» Леонид Кучук объяснил, почему в России работает много тренеров из Беларуси:

После Суровых 90-х и перестройки футбол в Беларуси, Украине и России потерял очень много специалистов, молодых ребят и методику. Нужно было перестроиться на новую систему подготовки, новую методику и новые тренировки. В Беларуси специалисты быстрее перестроились и усвоили ту информацию, которая приходила из Европы. Уже с 1998-1999 годов в Беларуси действовала новая система, а на Украине и в России всё ещё действовала старая система. Именно этим я и объясняю факт такого большого присутствия белорусских тренеров в России. 

Изначально основным принципом был индивидуальный подход, который объединил тренеров, которые хотят развиваться, потом их методика была воспринята федерациями. А в конце концов УЕФА стал помогать готовить тренеров в наших странах. Я был одним из самых первых, кто попал на курсы УЕФА. Преподавателями там были иностранные специалисты, экзамены принимали тоже они.

Ранее Кучук поделился мнением о чемпионате Беларуси.

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beefs
beefs
сегодня в 15:45
почему то ты такой грамотный в России надолго не задержался
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:59
попой немного скоро вышвырнут и тебя )))
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:28
Я бы сказал каждый КУЧУК)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:27
Каждый кулик хвалит свое болото.
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