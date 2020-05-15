Кучук: «Тренеры в Беларуси раньше, чем в России, стали работать по-новому»

Наставник минского «Динамо» объяснил, почему в России работает много тренеров из Беларуси:

После Суровых 90-х и перестройки футбол в Беларуси, Украине и России потерял очень много специалистов, молодых ребят и методику. Нужно было перестроиться на новую систему подготовки, новую методику и новые тренировки. В Беларуси специалисты быстрее перестроились и усвоили ту информацию, которая приходила из Европы. Уже с 1998-1999 годов в Беларуси действовала новая система, а на Украине и в России всё ещё действовала старая система. Именно этим я и объясняю факт такого большого присутствия белорусских тренеров в России.