Тихонов: «Остановка ФНЛ — это форс-мажор»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о решении РФС возобновить чемпионат и Кубок России, но досрочно завершить ФНЛ .

Возобновление РПЛ не стало для меня сюрпризом. Я понимал, что все ждут руководства сверху. Все были готовы дальше играть, так что решение ожидаемое. Остановка ФНЛ — это форс-мажор. Из этой ситуации нужно выходить. Я работал там и знаю, что это такое. Очень много перелетов. Люди не смогут делать это, так как клубы там не летают чартерами. К тому же рейсов стало меньше.