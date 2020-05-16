ГлавнаяНовости

Тихонов: «Остановка ФНЛ — это форс-мажор»

сегодня, 00:04

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о решении РФС возобновить чемпионат и Кубок России, но досрочно завершить ФНЛ.

Возобновление РПЛ не стало для меня сюрпризом. Я понимал, что все ждут руководства сверху. Все были готовы дальше играть, так что решение ожидаемое. Остановка ФНЛ — это форс-мажор. Из этой ситуации нужно выходить. Я работал там и знаю, что это такое. Очень много перелетов. Люди не смогут делать это, так как клубы там не летают чартерами. К тому же рейсов стало меньше.

Лига видит ситуацию с распространением коронавируса. Наверное, там больше знают, поэтому решили остановить. ФНЛ — очень сложный турнир. Клубы тратят сутки, чтобы долететь и сыграть. У меня был такой случай. Однажды мы 19 часов добирались из Красноярска в Воронеж, а потом обратно. Через два дня еще матч. Как играть?

Все новости
Юран — о завершении сезона в ФНЛ: «Спортивный принцип был соблюдён»
Вчера, 23:36 Комментарии4
Спортдир «Балтики»: «Почему о низшие лиги вытерли ноги в очередной раз?»
Вчера, 23:03 Комментарии5
Радимов: «Решение возобновить РПЛ охренительное! Снимаю шляпу перед РФС»
Вчера, 22:34 Комментарии5
Агент Гурцкая: «Никакого отношения к назначению Николича в „Локо“ не имею»
Вчера, 21:38 Комментарии4
Евсеев: «15 мая назову днём российского футбола! Болельщики заждались»
Вчера, 20:52 ФотоКомментарии4
Генич: «Не вижу ничего страшного в решении „Локо“ расстаться с Сёминым»
Вчера, 20:46 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:04
и это очевидно
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:50
Чёт Андрюша заныл.
BZ2315
BZ2315
сегодня в 00:06
Это и без тебя все знают.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:05
да это и так понятно, что форс-мажор)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100