Статую Ибрагимовича после актов вандализма перенесут в другое место

«Мальме» собирается перенести на другое место статую форварда «Милана» . Напомним, что она расположена возле стадиона этого шведского клуба.

Причиной переноса стали многочисленные акты вандализма после того, как 38-летний футболист в ноябре 2019 года приобрел 25% акций «Хаммарбю», который является принципиальным соперником «Мальме».

The Zlatan Ibrahimovic statue outside Malmo's stadium will be moved after repeated acts of vandalism, reports @sydsvenskan pic.twitter.com/Hs14rCK1SP