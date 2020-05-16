Великолепная «Боруссия» вернула футбол

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сегодня, 20:00

Первый большой матч мая завершился погромом. Детали – на «Соккер.ру».

Матч без зрителей смотрелся странно?

Раньше такие необычные представления были результатом дисквалификаций, но теперь нужно привыкать. Вернее, нет смысла сравнивать новый футбол с тем, что был раньше – иначе определенное время не будет. Это как сожалеть, что нельзя пойти в ночной клуб, в кинотеатр или на концерт в толпу зрителей. Сожаления ничего не меняют, надо просто ждать, когда пандемия отступит, или же найдут вакцину, а пока — привыкать концентрироваться на том, что можешь изменить. Футбол в Дортмунде играли без зрителей, и хотя минусы очевидные – привычной желтой громкой стены не было, есть даже парочка плюсов в новых условиях строго для футбола.

Поединок получился интенсивным?

Футбол без болельщиков – и тут немцы даже успели провести определенный анализ, получается темповым, с меньшим количеством пауз. А поскольку есть также медицинский протокол и опасения, что соперник может быть заразным, не имея симптомов, то стало меньше глупых стычек. После фолов игроки отскакивают друг от друга, и хотя контакты в привычных количествах – в дерби хватало и перехватов, и прямых отборов мяча, нарушений правил стало меньше. Футбол, когда участники не играют на публику и не расплескивают эмоции впустую, становится более утонченным и выверенным. Футбол становится явно позиционным и шахматным. И это неплохо, ведь лишние паузы игру точно не красили, как и забеги толпой за арбитром – снова же, они теперь исключены.

«Боруссия» Д была настолько сильнее?

Иногда дерби, особенно если проходят в необычных условиях, могут по счету и игре различаться. Однако в этом случае на табло и на поле одинаковая разница в подготовке команд. «Шальке» не играл ужасно в дебюте матча, однако потом оборона «кобальтовых» во главе с Шубертом банально посыпалась. Вратаря можно винить во втором голе – неудачно вынес мяч, однако в остальных случаях сработала схема Фавра и не сработала тактика Вагнера в три центральных. Люсьен умно оставил Санчо на лавке – Брандт подходил лучше, чтобы хитро расчерчивать атаки в дерби. А поскольку Геррейру, Холанд и Торган Азар сыграли одинаково круто, уже на 63-й минуте увидели четвертый гол. И это не тот случай, когда дерби могло завершиться 4:4, как в недавнем прошлом. «Шальке» задавили и переиграли по делу, хотя они в целом не сыграли ужасно.

Футбол во время пандемии радует?

Конечно же, с ним лучше, чем без него. Антураж другой, но игра та же, что раньше. Причем круто, что в отдельно взятом матче не сказалась пауза. «Боруссия» Д была в шикарной форме – невзирая на вылет от ПСЖ , и сохранила темп, а «Шальке» смотрелся плохо – многим проигрывали ранее, и сегодня не исправились. Мышечная память лучше сработала у «шмелей», а их принципиальный соперник полностью провалился в обороне. Счет показательный, а вот статистика подсказывает, что «Шальке» попался на чужую удочку – камень в огород тренеру Вагнеру, который имел два месяца для подготовки, получил травмированных в основу, но предложил лишь скупую зеркальную схему, которая не сработала.

Хозяева победили в дерби за счет тактики?

Убрать Санчо в пользу Брандта – шикарное решение, Дахуд в центре – верный выбор после травм Джана и Витселя, широкая игра флангами сработала, Хакими тоже был хорош, хотя и не забивал. Также Фавр приказал своей команде время от времени отдавать инициативу, но не контроль. Зачем? Чтобы его молодая банда отдыхала, готовила геометрически идеальные атаки. Ведь количество подходом не стоит путать с качеством. «Боруссия» Д реализовала 4 точных удара из четырех, а «Шальке» имел 3 попытки – все не пошли за спину Бюрки, который провел 200-й матч за «шмелей». Игра не была такой односторонней, как показывает счет, зато была высокого уровня – статистика матча такая, как у обычных поединков со зрителями.

«Боруссия» Д одержала дежурную победу?

Никак нет – это всего второй успех Дортмунда в рурском дерби за девять последних поединков, то есть давным-давно так легко принципиальных врагов не били. Также есть один исторический сюрприз. Впервые с 1966-го года «Боруссия» Д дома обыгрывала «Шальке» в рурском дерби с разницей в четыре мяча. Примечательно, что «Шальке» намного чаще одерживал разгромные победы над соседом, а вот в 1966-м они проиграли «Боруссии» Д сначала 7:0, а потом – 6:2. Но в двадцать первом веке это самая крупная и уверенная победа «шмелей» в истории знаменитого дерби. Исторический успех в необычный для великого стадиона день.

Кто стал главным героем рурского дерби?

Психологически важную победу принесли сразу несколько футболистов. Самыми умными на поле оказались Брандт – готовил голевые атаки, и Холанд – норвежский мальчишка привычно стал самым хитрым у чужих ворот – снова забил, подставив даже не стопу, а лодыжку. Геррейру можно наградить за неожиданные снайперские навыки – идеально реализовал два момента. Особенно красивым оказался второй гол – португалец нанес сложный удар в ближайший от себя угол. Также грех не отметить Торгана Азара – шикарно тащил мяч вперед. Как показала практика, даже если у тебя прическа, сделанная дома под одну насадку бритвы, играть ты хуже не станешь. Кто из четырех героев главный? Сложно выбрать, но пусть будет Геррейру. Если Брандт трижды сыграл изумительно, то Рафа набегался по флангу и успел в штрафную площадь Шуберта за голами.

Футболисты постарались вернуться ярко?

Фанаты «шмелей» по всему миру в этот час празднуют успех – к слову, 800-я победа «Боруссии» Д в рамках Бундеслиги, а все болельщики футбола просто рады, что вернулась большая серьезная игра. Футбол по-прежнему будет зрелищным, неожиданным и интересным – в рурском дерби редкий разгром, первый за пять лет. Но и в других матчах Бундеслиги было весело – «Герта» разгромила в гостях «Хоффенхайм» 0:3, а «Лейпциг» потерял очки с «Фрайбургом» дома – 1:1, хотя счет по точным ударам в том поединке – 8:1 в пользу фаворита. Нагельсманну не повезло в целом, но повезло в концовке — гости забили свой второй гол из офсайда.

В Дортмунде тоже неожиданный результат, но привычная для дерби старательная игра двух сторон. «Боруссия» Д справедливо оказалась сильнее, поскольку была намного эффективнее, чем «Шальке». Позабавили жидкие аплодисменты в конце, но улыбка от редких хлопков на пустом стадионе была не саркастичной, а ироничной – прекрасно, что немцы возвращают в карантинное меню большой футбол. «Боруссия» Д делает первый ход, и если завтра «Унион» отберет очки у «Баварии» — всякое бывает, то чемпионская интрига вернется, ведь концовка сезона будет необычной, насыщенной и сложной для всех команд.

Сюрпризов в футболе может стать больше, и уже можно предвкушать возвращение Лиги чемпионов – предугадывать результаты будет намного, намного сложнее. Зато выиграют любители неожиданных сюжетных разворотов. Если бы дерби сыграли два месяца назад – счет мог быть другим, а сейчас на табло 4:0 – футбол вернулся!