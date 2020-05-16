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В «Удинезе» не выявлено случаев заражения коронавирусом

сегодня, 21:06

«Удинезе» объявил о результатах тестов на коронавирус:

По результатам анализов, сделанных в среду, тесты всех футболистов и сотрудников клуба дали отрицательный результат.

Ранее отрицательный тест на COVID-19 сдал форвард «Милана» Златан Ибрагимович

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shlomo
shlomo
сегодня в 21:10
Молодцы....чё еще сказать..
Abris
Abris
сегодня в 21:06
Им несказанно повезло.
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