В «Удинезе» не выявлено случаев заражения коронавирусом

«Удинезе» объявил о результатах тестов на коронавирус:
По результатам анализов, сделанных в среду, тесты всех футболистов и сотрудников клуба дали отрицательный результат.
Udinese Calcio comunica che, all'esito dello screening effettuato mercoledì, i test molecolari e sierologici di tutti i giocatori e i membri dello staff hanno dato esito negativo pic.twitter.com/7PLAuSsHWP— Udinese Calcio (@Udinese_1896) May 16, 2020
Ранее отрицательный тест на COVID-19 сдал форвард «Милана» Златан Ибрагимович.