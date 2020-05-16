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Месси: «Не стоит много думать о вирусе, иначе не захочется никуда выходить»

вчера, 23:26

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что хотел бы побыстрее вернуться в игру и порассуждал о рисках заражения коронавирусом.

Я с нетерпением жду возвращения матчей. Мы знаем, что это будет странно, без зрителей. Я играл при пустых трибунах и это было очень странно. Мы не хотели бы расставаться с семьями. Но посмотрим, как все будет.

Риск заражения повсюду, когда вы выходите из дома, риск уже есть, поэтому я думаю, что не нужно много думать об этом, иначе никуда не захочешь выходить. Но мы также понимаем, что необходимо соблюдать протоколы и максимально принимать превентивные меры. Возвращение к тренировкам – первый шаг, но не нужно расслабляться, необходимо и дальше принимать все необходимые меры предосторожности.

Также недавно Месси прокомментировал слухи об интересе «Барсы» к Лаутаро Мартинесу

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Все комментарии
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Шатаут (раскрыть)
сегодня в 02:16
И ни одного слова восхищения великим футболистищем! Слабо, очень слабо :)
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 01:19
Будь естественным,думай о деньгах!
Шатаут
Шатаут
сегодня в 00:37
Все хотят играть и смотреть футбол... Также никто не хочет болеть и умирать... Дилемма, ответ на которую даст только время... Потом есть еще бедные и богатые... И лечат их тоже по-разному.... Как здесь быть?... Каждый сам должен сделать выбор - что важнее и где меньше риска...
Abris
Abris
сегодня в 00:03
Тоже правда.
Zimmer
Zimmer
вчера в 23:48
Не зацикливаться на этом, всё правильно.
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:35
Бережёного Бог бережёт!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:33
Это так!
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:29
Широков уже все сказал...
beefs
beefs
вчера в 23:26
вот это правильно
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