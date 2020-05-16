Месси: «Не стоит много думать о вирусе, иначе не захочется никуда выходить»

Нападающий «Барселоны» рассказал, что хотел бы побыстрее вернуться в игру и порассуждал о рисках заражения коронавирусом.

Я с нетерпением жду возвращения матчей. Мы знаем, что это будет странно, без зрителей. Я играл при пустых трибунах и это было очень странно. Мы не хотели бы расставаться с семьями. Но посмотрим, как все будет.

Риск заражения повсюду, когда вы выходите из дома, риск уже есть, поэтому я думаю, что не нужно много думать об этом, иначе никуда не захочешь выходить. Но мы также понимаем, что необходимо соблюдать протоколы и максимально принимать превентивные меры. Возвращение к тренировкам – первый шаг, но не нужно расслабляться, необходимо и дальше принимать все необходимые меры предосторожности.