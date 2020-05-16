Пранделли — о возобновлении Серии А: «Почему бы не подождать до июля?»

Известный итальянский тренер поделился мнением о возможном возобновлении сезона в Серии А.

Я не понимаю, почему мы не можем подождать, пока ситуация прояснится. Почему бы не начать играть в июле, а не в июне? Это правда, футбол помогает вам отвлечься за 90 минут, но я не думаю, что люди, увлеченные спортом, обязательно хотят видеть игры сейчас же.

Я также не думаю, что я боялся бы играть, если бы был в команде прямо сейчас. Но вся Италия все еще борется, есть смерти каждый день. Я считаю, что нам еще нужно какое-то время.