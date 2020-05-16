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Пранделли — о возобновлении Серии А: «Почему бы не подождать до июля?»

вчера, 22:52

Известный итальянский тренер Чезаре Пранделли поделился мнением о возможном возобновлении сезона в Серии А.

Я не понимаю, почему мы не можем подождать, пока ситуация прояснится. Почему бы не начать играть в июле, а не в июне? Это правда, футбол помогает вам отвлечься за 90 минут, но я не думаю, что люди, увлеченные спортом, обязательно хотят видеть игры сейчас же.

Я также не думаю, что я боялся бы играть, если бы был в команде прямо сейчас. Но вся Италия все еще борется, есть смерти каждый день. Я считаю, что нам еще нужно какое-то время.

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Все комментарии
Columb
Columb
сегодня в 00:10
Не стоит.
Columb
Columb
сегодня в 00:08
Не стоит.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:53
Кому не терпится кто за то чтобы подождать.
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:25
В июле и августе жарища в Италии...какой там играть?)...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:54
Потому что лучше не станет ни в июле ни в августе, так что либо вообще не играть, либо не терять время.
ДСА
ДСА
вчера в 22:52
Деньги давят на это решение.
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