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Президент ФНЛ — о досрочном завершении сезона: «Некуда вставить 11 туров»

сегодня, 20:02

Президент ФНЛ Игорь Ефремов в прямом эфире «Матч ТВ» рассказал, почему сезон в лиге был завершен досрочно:

Нужно понимать, как эта ситуация развивалась. Была создана рабочая группа, она состояла из президента Премьер-Лиги, из президента ПФЛ, мы достаточно подробно разрабатывали различные сценарии. Но на первом же этапе мы должны понимать: необходимо сыграть 11 туров в ФНЛ. Если вы посмотрите на календарь, который сейчас утвердила Премьер-Лига, то просто физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки. С учетом того, что Премьер-Лига и календарь следующего сезона начинаются 2 августа. 

На исполкоме было присутствие всех членов. Была подготовлена очень подробная презентация генеральным секретарем. Ни у одного члена исполкома после доклада не возникло вопросов и даже желания эти вопросы обсуждать. Просто невозможно доиграть. К дальнейшим историям, связанным с перелетами, медицинским протоколом, мы даже не дошли, потому что невозможно через два дня на третий вместить все туры, включая Кубок и стыковые матчи, в тот промежуток времени, который нам отвели.

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Все комментарии
Aniva
Aniva
сегодня в 21:13
Это так.
Faustello
Faustello
сегодня в 20:25
Бессмысленное никому не нужное предприятие по рассовыванию бюджетных денег по карманам.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:09
просто не захотели искать пути решения))как всегда впрочем))
beefs
beefs
сегодня в 20:04
НФЛ переживет это
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