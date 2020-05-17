Президент ФНЛ — о досрочном завершении сезона: «Некуда вставить 11 туров»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов в прямом эфире «Матч ТВ» рассказал, почему сезон в лиге был завершен досрочно:

Нужно понимать, как эта ситуация развивалась. Была создана рабочая группа, она состояла из президента Премьер-Лиги, из президента ПФЛ , мы достаточно подробно разрабатывали различные сценарии. Но на первом же этапе мы должны понимать: необходимо сыграть 11 туров в ФНЛ . Если вы посмотрите на календарь, который сейчас утвердила Премьер-Лига, то просто физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки. С учетом того, что Премьер-Лига и календарь следующего сезона начинаются 2 августа.

На исполкоме было присутствие всех членов. Была подготовлена очень подробная презентация генеральным секретарем. Ни у одного члена исполкома после доклада не возникло вопросов и даже желания эти вопросы обсуждать. Просто невозможно доиграть. К дальнейшим историям, связанным с перелетами, медицинским протоколом, мы даже не дошли, потому что невозможно через два дня на третий вместить все туры, включая Кубок и стыковые матчи, в тот промежуток времени, который нам отвели.