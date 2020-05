«Бавария» при Флике за 16 игр Бундеслиги забила рекордные 50 голов

«Бавария» во встрече 26-го тура Бундеслиги взяла верх над «Унионом» со счетом 2:0.

Таким образом, это был 16-й матч в чемпионате Германии для мюнхенцев под руководством главного тренера . «Бавария» в этих встречах забила 50 голов. Это рекордный показатель в истории Бундеслиги. Никто так быстро не достигал этого показателя.

50 — Hansi Flick has now seen 50 goals of his team in just 16 games, thus setting a new all-time #Bundesliga record for reaching this milestone. Attack. @FCBayernEN #FCUFCB pic.twitter.com/oja3EO4uM4