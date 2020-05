Плеа в игре с «Айнтрахтом» забил самый быстрый гол Гладбаха в лиге за 5 лет

Форвард менхенгладбахской «Боруссии» открыл счет на 36-й секунде матча 26-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта».

Это второй самый быстрый гол «жеребцов» в чемпионате Германии за всю историю турнира. Рекорд принадлежит защитнику Оскару Вендту, который забил дортмундской «Боруссии» в 2015 году на 29-й секунде встречи.

