Левандовски пятый сезон подряд забивает не менее 40 голов

Нападающий «Баварии» открыл счет в матче 26-го тура Бундеслиги против «Униона».

В нынешнем сезоне во всех турнирах польский футболист забил уже 40 голов: 26 — в Бундеслиге, 3 — в Кубке Германии, 11 — в Лиге чемпионов. 31-летний игрок уже пятый сезон подряд забивает не менее 40 мячей.

40+ goals for the fifth straight season.



Robert Lewandowski cannot be stopped 🔥 pic.twitter.com/F5BrfDuIH6