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Левандовски пятый сезон подряд забивает не менее 40 голов

сегодня, 20:19
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче 26-го тура Бундеслиги против «Униона».

В нынешнем сезоне во всех турнирах польский футболист забил уже 40 голов: 26 — в Бундеслиге, 3 — в Кубке Германии, 11 — в Лиге чемпионов. 31-летний игрок уже пятый сезон подряд забивает не менее 40 мячей.

Ранее Левандовски заявил, что рад возобновлению Бундеслиги. 

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 21:27
Чушь,не лучше он чем Суарес,сравнение с Бензема вообще не корректно...но Вам простительно...
Roman73
Roman73
сегодня в 21:25
Болеем за Лёву !
В этом году.
Даёшь Бутсу и Мячик !
Omaxa
Omaxa
сегодня в 21:01
Стабильно играет.
beefs
beefs
сегодня в 20:59
он настоящий бомбардир
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:58
отличный результат))
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 20:51
Он лучший 10 раз чем Кейн,Суарез,100 раз чем Бензема и Игуаин...это факт.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 20:46
Браво!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:30
Просто космос, а ведь ещё не вечер.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:21
Отличный форвард, но в сборной тухнет.
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