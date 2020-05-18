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«Динамо» ожидает возвращения всех иностранцев до конца недели

сегодня, 15:34

Пресс-служба «Динамо» рассказала, когда легионеры вернутся в клуб из своих стран, а также поведала, когда клуб возобновит групповые тренировки:

Оскар Хильемарк прилетит сегодня, Максимилиан Филипп — завтра. Других легионеров тоже ждем на днях, должны прилететь. До конца недели все должны быть в строю.

Мы разослали письма в различные инстанции, чтобы понять, что мы можем делать, а что нет. Ждем ответа. Исходя из него уже будут формироваться планы.

 Ранее стало известно, что глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусом.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:46
время терпит))
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 15:34
Все ожидают иностранцев.
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