«Динамо» ожидает возвращения всех иностранцев до конца недели

Пресс-служба «Динамо» рассказала, когда легионеры вернутся в клуб из своих стран, а также поведала, когда клуб возобновит групповые тренировки:

Оскар Хильемарк прилетит сегодня, Максимилиан Филипп — завтра. Других легионеров тоже ждем на днях, должны прилететь. До конца недели все должны быть в строю.

Мы разослали письма в различные инстанции, чтобы понять, что мы можем делать, а что нет. Ждем ответа. Исходя из него уже будут формироваться планы.