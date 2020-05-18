«А можно так же, но со зрителями?» Что говорят о возвращении Бундеслиги

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сегодня, 22:30

«Соккер.ру» собрал мнения о первом футбольном уикенде после долгого перерыва.

В плане организации возвращение первого большого европейского чемпионата прошло без сучка и задоринки, однако футбол при пустых трибунах у всех вызывает противоречивые чувства. А тут ведь не просто пустые трибуны, но еще и куча дополнительных ограничений, которые накладывают свой отпечаток. Вы наверняка обратили внимание на эти нелепые празднования забитых голов, когда футболисты не понимали, как себя вести друг с другом. А ребят из «Герты», отметивших третий мяч в ворота «Хоффенхайма» так, словно и нет никакого медицинского протокола, строго предупредили и потребовали впредь соблюдать социальную дистанцию и трогать друг друга. Главный тренер «Герты» Бруно Лаббадиа на пресс-конференции был вынужден вступиться за своих подопечных:

Футбол — контактный вид спорта. Кроме того, команды были протестированы шесть раз перед возобновлением чемпионата. Какой смысл так ограничивать футболистов, если во время матча они постоянно соприкасаются с соперниками и друг с другом, особенно во время стандартов и угловых? Мы не можем предотвратить такие вещи. Это тонкая грань, по которой мы вынуждены идти, если хотим играть в футбол.

Во многом Бруно Лаббадиа прав, тем более возвращение Бундеслиги с пустыми трибунами вскрыло проблему снижения эмоциональной заинтересованности в обделенных привычной атмосферой футбольных матчах телезрителей. При всей прекрасной организации футбол без эмоций никому не нужен, а уж если еще футболистов заставят ходить по струнке и не праздновать голы, то получится совсем жуткая картина. В Германии об этом уже задумываются, как только это станет возможным в 51-страничном протоколе по гигиене и безопасности появятся некоторые оговорки, в частности, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, который был едва ли не главным сторонником возобновления футбольного сезона среди политиков, заявил:

Со временем Бундеслига пересмотрит некоторые вещи. Я в этом уверен. Однако нужно проявлять осторожность и помнить, что футбол остается образцом для подражания.

Футболисты тоже молчать не будут, ведь они на себе ощущают тяготу всех требований. Защитник «Герты» Дедрик Бойата выложил видео с одного из угловых в матче с «Хоффенхаймом» и написал:

Это не поцелуй и не празднование. Прошу прощения у Марко Груйича за то, что положил руки ему на лицо. Я давал ему инструкции по поводу стандарта. Конечно, мы должны быть осторожными, придется адаптировать под ситуацию наш способ праздновать и наш способ играть.

Нужно пояснить, почему Немецкий футбольный союз рекомендует избегать объятий. Дело в том, что в Германии есть четкая классификация на «контактных лиц первой степени» и «контактных лиц второй степени». К последним относятся все, кто так или иначе пересекался с инфицированным человеком, а чтобы получить «первую степень», нужно провести в тесном контакте с заболевшим минимум 15 минут. Бундеслига хочет, чтобы все футболисты классифицировались исключительно как «контактные лица второй степени». В этом случае, если у кого-то в команде будет выявлен COVID-19, он будет изолирован, но всем остальным не придется садиться на карантин.

В целом, несмотря на несколько локальных сбоев, в Германии довольны тем, как прошел первый после возобновления сезона футбольный уикенд. Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич подчеркивает, что на своей шкуре ощутил внимание к Бундеслиге со всего мира:

Кажется, за последние пару недель я дал столько же интервью, сколько за всю свою предыдущую жизнь. За нами наблюдает весь мир. Мне звонят из Англии, Испании, Италии и США . Бундеслига пробивает дорожку для других, и мы не должны ударить в грязь лицом.

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сделал еще более громкое заявление:

В выходные у экранов телевизоров соберется миллиард зрителей, чтобы посмотреть Бундеслигу!

Проверить эту теорию невозможно, но в Германии телерейтинги футбольных матчей действительно побили все рекорды. При этом часть фанатов бойкотирует футбол по телевизору и призывает вернуть людей на трибуны. Матчи со зловеще тихими трибунами уже получили в среде стадионных болельщиков название Geisterspiele (игры-призраки).

Болельщик «Баварии» Кристиан:

Понимаю, что сейчас есть причины не пускать зрителей на трибуны. Есть риск распространения болезни, организовать все по правилам будет сложно и экономически невыгодно. Если это так, я потерплю. Но клубы не должны себя вести так, будто делают услугу каждому поклоннику, заботясь о его здоровье.

Болельщик «Хоффенхайма» Юлиан:

Я присутствовал на каждом матче «Хоффенхайма» в этом сезоне, а теперь мне говорят, чтобы я смотрел футбол по телевизору. Это не то же самое, мне не нравится смотреть по ТВ, это все равно, что смотреть чужими глазами. Настоящее наслаждение я получаю только на стадионе.

Болельщик «РБ Лейпциг» Ларс:

Мы играли дома, но это было похоже на выездную игру, когда я обычно остаюсь в Лейпциге и предпочитаю сходить в бар или посмотреть ее дома на диване. У меня ноги горели — так хотелось пойти на стадион, чтобы быть ближе к команде, но я проявил стойкость и остался дома. Я не знаю о фанатах, которые пытались пойти на стадион, и это хорошо.

Болельщик дортмундской «Боруссии» Николас:

Я был скептически настроен перед матчем и остаюсь в таком же состоянии сейчас. Футбол без болельщиков на стадионе не похож на соревнование.

В то же время футболисты зачастую придерживаются иного мнения, их отсутствие зрителей на трибунах не тяготит. Вратарь «Дортмунда» вратарь Бюрки, по крайней мере, относится к этому лагерю:

Эта игра ничем не отличалась от матчей, которые все мы играли, когда были детьми. Тогда тоже не было зрителей, но это же не мешало получать удовольствие от футбола. Ну да, вы же видели, как играла наша команда.

Томас Мюллер из «Баварии» тоже провел похожую параллель:

Да, действительно, это похоже на футбол, в который мы играли в детстве. Правда, тогда мы играли днем, а сегодня вышли на поле вечером при свете прожекторов. Но как только мяч покатился, мы сосредоточились на игре.

А вот Тобиасу Штроблю из гладбахской «Боруссии» не понравилось, но с оговкой:

Конечно, это было похоже на товарищеский матч. Но мы не вправе жаловаться. Сейчас такая ситуация, когда мы должны быть благодарны, что вообще имеем возможность играть в футбол.

Сегодня первый после паузы тур Бундеслиги завершится матчем «Вердер» — «Байер», и если подавляющее большинство тестов COVID-19 будут отрицательными, то установленный Бундеслигой стандарт проведения соревнования в подобных условиях укрепит свои позиции.