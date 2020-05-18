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Олич: «Газзаев не хотел выпускать меня в финале Кубка УЕФА из-за травмы»

сегодня, 17:01

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич в эфире «Матч ТВ» рассказал, что до сих пор вспоминает финальный матч Кубка УЕФА 2004/2005 против «Спортинга»:

За матч до финала Кубка УЕФА мне сломали нос, мне пришлось ехать в больницу. Меня там зафиксировали и вправили нос. Газзаев изначально не хотел меня выпускать, так как у меня было повреждение. Но я сказал, что смогу выйти на поле. Сначала я играл с маской, но это было очень неудобно. Затем мне ее заменили на повязку. До сих пор вспоминаю те эмоции от победы.

Ранее эту игру вспомнил экс-полузащитник «армейцев» Элвер Рахимич.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 17:32
Олич боец молодец,!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:12
Олич красавец, спасибо за тот труд, который ты оставил в армейской семье.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:09, ред.
Олич, все хорошо, что хорошо кончается.
Сегодня 15 лет самой легендарной победе российского футбола на международной арене. В которой тебе посчастливилось принимать участие. И поднять над головой Кубок УЕФА.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:04
так и должен поступать настоящий а не картонный))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:02
Ну молодец, раз старался.
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