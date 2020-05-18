Олич: «Газзаев не хотел выпускать меня в финале Кубка УЕФА из-за травмы»

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич в эфире «Матч ТВ» рассказал, что до сих пор вспоминает финальный матч Кубка УЕФА 2004/2005 против «Спортинга»:
За матч до финала Кубка УЕФА мне сломали нос, мне пришлось ехать в больницу. Меня там зафиксировали и вправили нос. Газзаев изначально не хотел меня выпускать, так как у меня было повреждение. Но я сказал, что смогу выйти на поле. Сначала я играл с маской, но это было очень неудобно. Затем мне ее заменили на повязку. До сих пор вспоминаю те эмоции от победы.
Ранее эту игру вспомнил экс-полузащитник «армейцев» Элвер Рахимич.
Сегодня 15 лет самой легендарной победе российского футбола на международной арене. В которой тебе посчастливилось принимать участие. И поднять над головой Кубок УЕФА.
Сегодня 15 лет самой легендарной победе российского футбола на международной арене. В которой тебе посчастливилось принимать участие. И поднять над головой Кубок УЕФА.