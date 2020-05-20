В «Уотфорде» 3 случая заражения COVID-19. Игроки откажутся тренироваться

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сегодня, 01:52

В «Уотфорде» зафиксировано три случая заражения коронавирусом, утверждает источник.

Положительный тест на COVID-19 сдали один игрок команды и два сотрудника клуба. Отмечается, что все трое чувствуют себя хорошо, но будут изолированы на семь дней.

В связи с этим часть футболистов «шершней» решили не выходить на тренировку, которая должна состояться в среду.

Вчера английская Премьер-Лига заявила о 6 положительных тестах на коронавирус внутри чемпионата. Случаи заражения зафиксированы в трёх клубах. Позже «Бернли» сообщил о том, что коронавирус был выявлен у ассистента главного тренера Айана Воана.