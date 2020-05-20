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В «Уотфорде» 3 случая заражения COVID-19. Игроки откажутся тренироваться

сегодня, 01:52

В «Уотфорде» зафиксировано три случая заражения коронавирусом, утверждает источник.

Положительный тест на COVID-19 сдали один игрок команды и два сотрудника клуба. Отмечается, что все трое чувствуют себя хорошо, но будут изолированы на семь дней.

В связи с этим часть футболистов «шершней» решили не выходить на тренировку, которая должна состояться в среду.

Вчера английская Премьер-Лига заявила о 6 положительных тестах на коронавирус внутри чемпионата. Случаи заражения зафиксированы в трёх клубах. Позже «Бернли» сообщил о том, что коронавирус был выявлен у ассистента главного тренера Айана Воана.

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Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 06:29
англиЦкие, трусливые позорники.
Петя Первый всех сослал бы в Галицию, ахаха)
z25u6q8f265a
z25u6q8f265a
сегодня в 06:13
Лучше пока воздержаться от тренировок
112910415
112910415
сегодня в 05:33
всё может плохо кончиться ...
в смысле, не начаться
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:32
Если случаев таких увеличится то сторонники досрочного завершения чемпионата будут бить в барабаны.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:52
Есть повод не возобновлять чемпионат.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:57
Вот опять заражение, а играть то еще и не начинали.
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