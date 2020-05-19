В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом

Сегодня Премьер-Лига подтвердила, что 17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников клуба прошли тестирование на COVID-19.
Как сообщается в официальном заявлении лиги, шесть тестов дали положительный результат. Случаи заражения зафиксированы в трех клубах.
Игроки или сотрудники клуба, которые сдали положительный тест на коронавирус, теперь будут изолированы на семь дней.
Напомним, что сегодня клубы АПЛ должны были возобновить тренировки.
А кабинетные успехи ливерпуля обусловлены лояльностью Скамины и Оливера с компашкой. Аха-ха)
Так что, гуляй вальсом, Евгений))
А кабинетные успехи ливерпуля обусловлены лояльностью Скамины и Оливера с компашкой. Аха-ха)
Так что, гуляй вальсом, Евгений))