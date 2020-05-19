В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом

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вчера, 18:28

Сегодня Премьер-Лига подтвердила, что 17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников клуба прошли тестирование на COVID-19.

Как сообщается в официальном заявлении лиги, шесть тестов дали положительный результат. Случаи заражения зафиксированы в трех клубах.

Игроки или сотрудники клуба, которые сдали положительный тест на коронавирус, теперь будут изолированы на семь дней.