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В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом

вчера, 18:28

Сегодня Премьер-Лига подтвердила, что 17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников клуба прошли тестирование на COVID-19.

Как сообщается в официальном заявлении лиги, шесть тестов дали положительный результат. Случаи заражения зафиксированы в трех клубах.

Игроки или сотрудники клуба, которые сдали положительный тест на коронавирус, теперь будут изолированы на семь дней.

Напомним, что сегодня клубы АПЛ должны были возобновить тренировки.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 21:27
Не все так страшно, 6 из 748 это меньше 1% процента положительных результатов, в Бундеслиге в первый этап тестирования было 10 положительных тестов из такого же количества тестируемых.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
вчера в 19:55
Завидуй молча, Шура. Аха-ха)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
вчера в 19:53
Так на Ювентус весь итальянский судейский корпус работает, и только маниакальные фанатики Ювентуса этого не видят. В каждом сезоне в Италии судейские скандалы с участием Ювентуса.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 19:49
Ну и что? Ювентус быстро доказал своими победами, что это были лишь кабинетные интрижки интера, который без фарсополи ничего не может уже 9 лет. Аха-ха)
А кабинетные успехи ливерпуля обусловлены лояльностью Скамины и Оливера с компашкой. Аха-ха)
Так что, гуляй вальсом, Евгений))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
вчера в 19:34
Ну-ну...главное верить,в Итальянской федерации футбола тоже сначала верили,а потом раз и сослали Юве в низшие дивизион...и титулов лишили "не кортонных"...
Zola
Zola
вчера в 19:34
Это плохо!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 19:33
У Юве денег хватит на все трофеи разом взятые, только зачем кабинетные чашки нужны? Это удел реалов, барселон, ливерпулей и интеров.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
вчера в 19:30
У Юве денег не хватило на этот сезон,судя по конкуренции в Серии А
ДСА
ДСА
вчера в 19:14
Это почти ничто, с учётом их перемещений.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 19:06
Есть повод прикрыть этот балаган, а липовый титул отдать ливерке, ведь всё равно сезон они купили. Аха-ха)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:03
люди везде одинаковы))))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 19:00
Вот это да
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:44
Зараза обороты не сбавляет.
112910415
112910415
вчера в 18:40
но матчи состоятся при любой погоде ?
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:37
Доиграют... Иначе денег потеряют немерена!!
beefs
beefs
вчера в 18:33
вот вам и новость, и что дальше?
shlomo
shlomo
вчера в 18:29
Плохая новость....но доигрывать чемп надо, кровь из носа...
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