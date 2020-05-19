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Ассистент главного тренера «Бернли» заразился коронавирусом

вчера, 22:44

Помощник главного тренера «Бернли» Айан Воан сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте клуба, болезнь у специалиста проходит бессимптомно. Теперь Воан должен будет пройти семь дней самоизоляции.

Ранее Премьер-Лига сообщила о шести случаях заражения коронавирусом в трех клубах АПЛ.

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:21
бывает))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:19
\\Q-J-G//SSPZ\\Youngerg//
как вы достали своей войной с клоноводами, превращаясь в таких же.
Как можно с вами вести диалоги, если вы все как обиженные девочки, "не поддержали, лайк не тому поставили". Вы по очереди вплетаете людей в свои тёрки, при этом вам нельзя ответить напрямую, вы рассержены.
В игнор из принципа отправлять никого из вас не буду, посмотрю дальше на эту клоунаду.
Кто вам мешал поставить хотя бы тыщщу на 18,5, не пришлось бы слёзы размазывать.
Остатки уважения потеряны, так мужики себя не ведут...
SSPZ
SSPZ ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:04
    drug01
    drug01
    вчера в 22:56
    Видно эта болезнь так скоро не покинет нас!!!!!
    Vinamoinen
    Vinamoinen
    вчера в 22:44
    очень печальное событие.
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