Ассистент главного тренера «Бернли» заразился коронавирусом

Помощник главного тренера «Бернли» Айан Воан сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщается на официальном сайте клуба, болезнь у специалиста проходит бессимптомно. Теперь Воан должен будет пройти семь дней самоизоляции.
Ранее Премьер-Лига сообщила о шести случаях заражения коронавирусом в трех клубах АПЛ.
как вы достали своей войной с клоноводами, превращаясь в таких же.
Как можно с вами вести диалоги, если вы все как обиженные девочки, "не поддержали, лайк не тому поставили". Вы по очереди вплетаете людей в свои тёрки, при этом вам нельзя ответить напрямую, вы рассержены.
В игнор из принципа отправлять никого из вас не буду, посмотрю дальше на эту клоунаду.
Кто вам мешал поставить хотя бы тыщщу на 18,5, не пришлось бы слёзы размазывать.
Остатки уважения потеряны, так мужики себя не ведут...
как вы достали своей войной с клоноводами, превращаясь в таких же.
Как можно с вами вести диалоги, если вы все как обиженные девочки, "не поддержали, лайк не тому поставили". Вы по очереди вплетаете людей в свои тёрки, при этом вам нельзя ответить напрямую, вы рассержены.
В игнор из принципа отправлять никого из вас не буду, посмотрю дальше на эту клоунаду.
Кто вам мешал поставить хотя бы тыщщу на 18,5, не пришлось бы слёзы размазывать.
Остатки уважения потеряны, так мужики себя не ведут...
Кстати, Мишка Славнов тебе лайк поставил) Он также считает, что не надо бороться с ветряными мельницами) Надо оставить всё, как есть!
Кстати, Мишка Славнов тебе лайк поставил) Он также считает, что не надо бороться с ветряными мельницами) Надо оставить всё, как есть!