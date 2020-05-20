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Джорджина Родригес заплела Роналду косички

сегодня, 08:45

Джорджина Родригес, невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, помогла португальцу сменить имидж. Она заплела футболисту косички.

Обожаю баловать мою любовь. Эта модель знает, как оставаться неподвижной.

Недавно Роналду показал, как тренируется вместе с сыном.

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Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 12:57
Гашо? Говорю наизусть, дебютировал в 1989 за Оникс, в 1991 в Англии его посадили в тюрьму за превышение пределов обороны, и вместо него Михаэль Шумахер попал в команду Jordan Ф1. Выступал за две страны, за Бельгию и Францию.

Но, честно говоря, сравнение некорректное, тк Гашо в Формуле-1 не запомнился особо ничем))) Какие матчи с Баджо посмотреть советуешь?)
explay-
explay-
сегодня в 12:48
Девочки это любят, Кристина не исключение
Baggio R.
Baggio R. ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 12:35, ред.
Ну, что тебе рассказать, Вазген? Имхо, Баджо - самый лучший итальянский футболист. Единственный, кто забивал голы за сборную Италии на трёх ЧМ. Расскажика-ка лучше сам про Бертрана Гашо
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 12:07
Ну вот расскажи профану про Баджо, я ж любитель ф1, а на футбольном сайте мимокрокодил))))) Про промах в финале ЧМ я знаю)
Baggio R.
Baggio R. ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 11:33
А ты что на футбольном сайте забыл, любитель формулы-1?
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 11:08
При чём здесь Баджо и твоё персофанство Месси/хейт Роналду? Ты когда о Баджо последний раз писал?
112910415
112910415
сегодня в 10:49
трогательная дружба
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 10:37
Подружки всегда друг дружке косички заплетают)
milanetto9
milanetto9
сегодня в 10:19
удивительная футбольная новость
pptd74yr6u7n
pptd74yr6u7n
сегодня в 09:39
Ирка Шейк покруче была
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 09:35
Две красавицы....😂😂😂😂😂😂
ОПС
ОПС
сегодня в 09:28
Так ему и надо.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:08
Рон велик и поэтому должен отличиться от всех.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:46
Ухаживает за девочкой...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:46
Меньшинства будут довольны.
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