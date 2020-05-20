Джорджина Родригес заплела Роналду косички

Джорджина Родригес, невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, помогла португальцу сменить имидж. Она заплела футболисту косички.
Обожаю баловать мою любовь. Эта модель знает, как оставаться неподвижной.
Недавно Роналду показал, как тренируется вместе с сыном.
Но, честно говоря, сравнение некорректное, тк Гашо в Формуле-1 не запомнился особо ничем))) Какие матчи с Баджо посмотреть советуешь?)
Но, честно говоря, сравнение некорректное, тк Гашо в Формуле-1 не запомнился особо ничем))) Какие матчи с Баджо посмотреть советуешь?)