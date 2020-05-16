Футбол во время пандемии

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вчера, 23:15

Когда думаешь о футболе будущего, вряд ли представляешь пустые трибуны и запасных в масках. Но он таков. «Соккер.ру» — о возобновившемся чемпионате Германии, с новыми и старыми болезнями.

ВАР снова в деле

Сейчас уже кажется, что обсуждения о том, нужны ли видеоповторы в футболе, портят ли они динамику и дух игры, были в очень далеком прошлом. Через время эти споры выглядят какими-то туманными и призрачными. Что тогда казалось невероятным будущим, сейчас, в нынешних реалиях воспринимается как нечто будничное. Особенно на фоне тех грандиозных перемен, которые случились с привычным футболом за пару месяцев. Возобновившийся сегодня чемпионат Германии в той же Англии считают показателем того, как выглядит футбол будущего. Потому что прогнозы разные. И мало кто настроен так оптимистично, чтобы утверждать, что от «пандемических» правил откажутся в 2020 году. Нужно привыкать. А вот к ВАР уже привыкли. Как и к связанным с ним скандалам нового типа. И первый же игровой день «нового» футбола вскрыл старую проблему. «Лейпциг» на своем поле принимал «Фрайбург», и все едва не закончилось сенсацией. Видимо, «быки» оказались не в лучшей форме к возобновлению Бундеслиги. Они первыми пропустили на 34-й минуте, а сравнять смогли только на 77-й. Но должны были проигрывать – так уверена та часть Германии, которая ненавидит «Лейпциг», ведущий гонку за титулом, между прочим. На последней минуте после розыгрыша штрафного «Фрайбург» забил гол. В твиттере клуба уже вовсю принялись праздновать неожиданный гостевой триумф, но судья с помощью ВАР отменил взятие ворот. Как потом написал в том же твиттере «Фрайбург», ВАР увидел, что… ноготь игрока «Фрайбурга» попал в офсайд. И ведь действительно только ноготь. До чего дошли технологии. Зато есть повод для скандала. Насколько это по-спортивному – учитывать какой-то ноготь. Но по букве закона.

Необычные празднования голов

Одной из первых рекомендаций, которые выкатывались по мере формирования медицинских протоколов для возобновления чемпионатов, стал запрет на всяческие объятия и иные контактные способы празднования голов. Но любой запрет – это возможность проявить фантазию. Хотя не все команды подошли креативно. Дортмундская «Боруссия», например, громя «Шальке» в дерби, не слишком заморачивалась по изобретению способов ликования. Игроки просто неловко стояли вокруг автора гола и аплодировали. А вот менхенгладбахская «Боруссия» подготовилась лучше, они заранее предупредили, что у них есть план. После голов футболисты на дистанции полутора метров жестами отбивали друг другу «пятерки» двумя руками. Без контакта, а смотрится празднично и весело. Наверняка будут придуманы еще интересные способы проявить изобретательность – играть-то так долго еще. Пока большая часть празднований выглядят неуклюже. Нужно отрабатывать. Не все же локтями стукаться – так некоторые заменили объятия и «пятерки». Тут нужно указать и на нарушителей. Боята из «Герты» не сдержался и в перерыве обнял и поцеловал Груийча. Интересно, будет ли ему выговор.

Пять замен

Есть мнение, что ФИФА , лигам и клубам так понравится это временное решение, что оно останется навсегда, даже с учетом скрипучей неповоротливости мировой футбольной машины. Пять замен стали решением вынужденным. Потому что командам приходится возвращаться в стремительный игровой ритм «с колес», без предсезонки, после долгой паузы. Чтобы избежать нарастания травм и усталости, разрешили пять замен. Но с рядом оговорок. В перерыве можно проводить хоть все пять. А вот в игровое время – только в три захода максимум, допустим, две двойные и одна одиночная. Чтобы не было соблазна затягивать время. И сразу же почти все команды этим шансом воспользовались. В шести матчах, открывших «новый» футбол, только две команды ограничились тремя заменами. Это «Вольфсбург» и «Лейпциг». Все остальные сделали четыре или пять. Кто-то пытался перестроить схему игры, кто-то давал шанс поиграть молодежи, кто-то просто освежал линии. В любом случае, пригодилось.

Возможность прослушки игроков

Очень непривычно видеть немецкие матчи без зрителей, которые создают в Бундеслиге невероятную атмосферу. Была идея у лиги организовать трансляцию записи звуков трибун на стадионах во время матчей, но от нее отказались. Хотя телеканалы немецкие, кстати, такую возможность предоставляют. А отсутствие шума болельщиков позволяет слушать ахи-вздохи и крики футболистов. Опасная лазейка. Например, самые слухастые уже вынесли в СМИ тему о том, как поболтали Эрлин Холанн и Жак-Клер Тодибо все в том же матче «Боруссии» и «Шальке» в Дортмунде. Во время борьбы при подаче углового Тодибо грубо предложил Холанну отклеиться от него, отправившись «к чертовой бабушке», правда, там было слово погрубее. Так что в ближайшее время ждем настоящие сочные подборки о том, как любезно друг с другом общаются футболисты на поле. Страшно представить, что начнется, когда в таком же режиме возобновится чемпионат России. Плашку «18+» нужно будет вешать на каждую трансляцию.

Рассадка сектантов

Жесткие правила по соблюдению социальной дистанции заставили Бундеслигу включить в медицинский протокол и требование того, чтобы на скамейке запасных дистанция между сидящими там (а сидеть они должны в масках) не должна быть меньше 1,5 метра. Но не все стадионы позволяют так реденько рассадить весь тренерский штаб и запасных. Поэтому клубы вынуждены сажать запасных прямо на трибуны, на первые ряды, через пару кресел. Смотрится эпично, как на заседании клуба анонимных кого-нибудь или секты. И ладно если конструкция стадиона позволяет без труда достать кого-то из запасных на трибуне. «Лейпцигу» пришлось ставить кучу стульев, но и это не помогло. А трибуны у них на стадионе находятся на возвышении. Поэтому клуб просто пригнал на поле трап из аэропорта. По нему футболисты, которым не хватило места внизу, забираются на первый ряд трибун.

Фанаты на улицах

Какой футбол без проявления фанатской преданности? В разных городах Германии вопрос болельщики решали по-разному. Некоторые прогуливались, не нарушая социальной дистанции, вокруг стадиона в цветах своих любимых клубов. Другие собирались у пабов и вели трансляцию матча прямо на телефонах, обсуждая все перипетии игры друг с другом. Соскучились по футболу и фанатской общности. И ведь футболисты это чувствуют. В Дортмунде даже без знаменитой заполненной фанатами «Желтой стены» игроки «Боруссии» поддались порыву после финального свистка. Холанн и Хакими отправились аплодировать пустой фанатской трибуне, а потом к ним подключились партнеры, которые на расстоянии полутора метров друг от друга аплодировали, имитировали, что взялись за руки и совершали свои традиционные прыжки и поклоны благодарности болельщикам. Все равно те в трансляции увидят – будет приятно.