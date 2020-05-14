Сидим дома у Лионеля Месси

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14 мая 2020, 08:00

«Соккер.ру» проводит экскурсию по дому форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Недавно мы показали, как живет нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Теперь очередь за уютным гнездом маленького инопланетянина, который уже давно поселился в Испании.

Месси с семьей проживает в Белламаре, это совсем недалеко от Барселоны.

Раньше этот район был никому не интересен, но благодаря игрокам «Барселоны», проживающим там, сейчас он стал самым дорогим и престижным. Средний ценник на дом здесь — 5 млн евро. В 2009 году аргентинец приобрел себе здесь особняк за скромные 2 млн евро, но затем потратил на ремонт дополнительные 5 млн.

Жильё обустроено большим количеством панорамных окон и террас, которые открывают прекрасный вид. Внутри помещения множество спален, комнат и гостиных.

На территории дома есть спортзал, зона для барбекю, а на улице — футбольное поле.

Отличная площадка, чтобы научить сыновей играть в любимую игру.

Иногда Лео играет там со своей знаменитой собакой Халком.

Очевидно, что этот безобидный пёсик — любимец семьи.

¡ UN LOCO CON HULK! 🐶



Lionel, Thiago y MATEO se divierten con la redonda en vacaciones ⚽. ¡Te salieron derechos, Leo! 📹 IG: Otro. pic.twitter.com/J1NBETVC9j — TyC Sports (@TyCSports) July 25, 2019

Интерьер дома оформлен в средиземноморском стиле, общая цветовая гамма — темно-коричневая и бежевая.

Интересно, что когда Месси купил этот особняк, то столкнулся с шумными соседями. Выход был прост — Лео выкупил их дома.

Идеально? Власти Барселоны посчитали, что не совсем. В прошлом даже самолетам запретили летать над домом Лео — а вдруг захочет на родную планету? Разумеется, что правительство объяснило это решение тем, что футболист живет внутри природного парка Гарраф, охраняемого испанским природоохранным законодательством. Поэтому самолеты не должны пролетать над данным районом. Президент авиакомпании Vueling Хавьер Санчес-Прието немного поскандалил, но на этом история и завершилась. В целом семейство Месси охраняют на уровне амурских тигров, так что подобраться журналистам к дому аргентинца очень сложно.

Но свой собственный самолет у игрока есть - Gulfstream V за 25 миллионов долларов. Интересно, что на трапе нанесены имена самого игрока, его жены Антонеллы и детей Тьяго, Чиро и Матео.

Для поддержания формы Месси тренируется в своем спортзале. Именно там готовятся новые волшебники.

А после тренировки маленькие Месси читают сказки, отметим, что не на гаджетах, это очень здорово.

Жилье настолько огромно, что возле него запросто можно кататься на самокатах. Осталось научить Халка!

Разумеется, что есть и бассейн.

Многие предпочитают ездить на дачу в выходные, Лео нравится кататься на своей яхте.

Считается, что у форварда самая дорогая яхта среди футбольных звёзд, стоимость которой оценивается примерно в 10 миллионов фунтов. От папарацци она может «сбегать» на скорости 25 миль в час, но часто игрока можно заметить возле Ибицы.

Многие в спорах о величии Месси говорят, что ему бы стоило поиграть за другой клуб, чтобы доказать свои притязания на футбольный трон, но вы бы решились на переезд из такого места?

В статье были использованы фото: naijauto.com / goal.com / barcelonacheckin.com