ГлавнаяБлогиМодный разговор

Сидим дома у Лионеля Месси

14 мая 2020, 08:00

«Соккер.ру» проводит экскурсию по дому форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Недавно мы показали, как живет нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Теперь очередь за уютным гнездом маленького инопланетянина, который уже давно поселился в Испании.

Месси с семьей проживает в Белламаре, это совсем недалеко от Барселоны.

Раньше этот район был никому не интересен, но благодаря игрокам «Барселоны», проживающим там, сейчас он стал самым дорогим и престижным. Средний ценник на дом здесь — 5 млн евро. В 2009 году аргентинец приобрел себе здесь особняк за скромные 2 млн евро, но затем потратил на ремонт дополнительные 5 млн.

Жильё обустроено большим количеством панорамных окон и террас, которые открывают прекрасный вид. Внутри помещения множество спален, комнат и гостиных.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

На территории дома есть спортзал, зона для барбекю, а на улице — футбольное поле.

Отличная площадка, чтобы научить сыновей играть в любимую игру.

Иногда Лео играет там со своей знаменитой собакой Халком. 

Очевидно, что этот безобидный пёсик — любимец семьи.

Сидим дома у Лионеля Месси

Интерьер дома оформлен в средиземноморском стиле, общая цветовая гамма — темно-коричневая и бежевая.

Сидим дома у Лионеля Месси

Интересно, что когда Месси купил этот особняк, то столкнулся с шумными соседями. Выход был прост — Лео выкупил их дома.

Сидим дома у Лионеля Месси

Сидим дома у Лионеля Месси

Идеально? Власти Барселоны посчитали, что не совсем. В прошлом даже самолетам запретили летать над домом Лео — а вдруг захочет на родную планету? Разумеется, что правительство объяснило это решение тем, что футболист живет внутри природного парка Гарраф, охраняемого испанским природоохранным законодательством. Поэтому самолеты не должны пролетать над данным районом. Президент авиакомпании Vueling Хавьер Санчес-Прието немного поскандалил, но на этом история и завершилась. В целом семейство Месси охраняют на уровне амурских тигров, так что подобраться журналистам к дому аргентинца очень сложно.

Но свой собственный самолет у игрока есть - Gulfstream V за 25 миллионов долларов. Интересно, что на трапе нанесены имена самого игрока, его жены Антонеллы и детей Тьяго, Чиро и Матео.

Сидим дома у Лионеля Месси

Сидим дома у Лионеля Месси

Сидим дома у Лионеля Месси

Для поддержания формы Месси тренируется в своем спортзале. Именно там готовятся новые волшебники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

А после тренировки маленькие Месси читают сказки, отметим, что не на гаджетах, это очень здорово.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Жилье настолько огромно, что возле него запросто можно кататься на самокатах. Осталось научить Халка!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Разумеется, что есть и бассейн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Многие предпочитают ездить на дачу в выходные, Лео нравится кататься на своей яхте.

Считается, что у форварда самая дорогая яхта среди футбольных звёзд, стоимость которой оценивается примерно в 10 миллионов фунтов. От папарацци она может «сбегать» на скорости 25 миль в час, но часто игрока можно заметить возле Ибицы.

Многие в спорах о величии Месси говорят, что ему бы стоило поиграть за другой клуб, чтобы доказать свои притязания на футбольный трон, но вы бы решились на переезд из такого места?

В статье были использованы фото: naijauto.com / goal.com / barcelonacheckin.com

Рамос на карантине освоил игру на синтезаторе
13 мая ВидеоКомментарии4
Жена Погребняка: «Согласую с мужем, что выставлять в соцсетях»
11 мая ФотоКомментарии5
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич стал отцом
11 мая ФотоКомментарии8
Льорис приобрёл сторожевую собаку за 15 тысяч фунтов
10 мая ФотоКомментарии14
Мамаев: «Могу набить мяч где-то 47 тысяч раз»
10 мая ВидеоКомментарии18
Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр стал отцом
09 мая ФотоКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шатаут
Шатаут
14 мая в 16:10
Так и должен жить Лучший Игрок Мира....
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ wgesqar22x5h (раскрыть)
14 мая в 15:27
Киэнджин клал? Ему можно позавидовать.
wgesqar22x5h
wgesqar22x5h ответ Евгений Сибель (раскрыть)
14 мая в 13:27, ред.
Вот эти ребята
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 13:21
Познавательная страничка.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
14 мая в 13:18
Интересно как они стройфирмы выбирают. Кто эти люди кто плитку ложил Месси
112910415
112910415
14 мая в 11:55
очень мило
Q-J-G
Q-J-G
14 мая в 08:16
Отличная экскурсия, спасибо автору!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100