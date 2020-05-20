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Лучшее из соцсетей: Фабрегас отрастил усы, Неймар «перебрался» в РПЛ

вчера, 00:30
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Недавно бывший форвард МЮ Уэйн Руни рассказал, почему защитник Жерар Пике покинул клуб.

Его карьеру в Англии уничтожил «Болтон». Пике был молод, над ним стали издеваться, ведь игроки «Болтона» играли довольно агрессивно и все были в прекрасной форме. Думаю, именно тогда Фергюсон решил, что Жерар не подходит для АПЛ. Отмечу Видича — он постоянно перед поездкой в Болтон проводил много дополнительного времени в спортзале.

Известный карикатурист Омар Момани создал целый мини-комикс после этих слов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Omar Momani (@omarmomani)

Момани не остался в стороне и после еще одного любопытного высказывания. Легенда «Арсенала» Тьерри Анри заявил:

Каждый игрок на планете находится в тени Лионеля Месси. Если вы хотите выйти из этой тени, то должны попробовать другой вид спорта.

Согласны ли вы с Анри?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Omar Momani (@omarmomani)

А вы замечали, что полузащитник «Урала» Юрий Бавин похож на форварда ПСЖ Неймара?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bava (@yuribavin)

Капитан «Реала» Серхио Рамос похвастался своей физической формой.

На этом фото форвард «Барселоны» Лионель Месси похож на среднестатистического россиянина, который после работы решил посмотреть телевизор со своей семьей.

Со своими детьми любит поиграть и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Португалец использует своего старшего сына в качестве помощника для тренировок.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди показал необычное фото, на котором он без одежды, а его жена Ванда Нара одета. Обычно — наоборот.

Голкипер МЮ Давид де Хеа превратился в гуру просветления за время карантина. Ему бы еще покрасить бороду в седой цвет...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Edurne (@edurnity)

Милота дня:

Дочка нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Легенда «Арсенала» Йохан Джуру тоже выложил в Сеть довольно милое фото:

В РПЛ есть и свой Дэвид Бекхэм! Узнали? Игрок «Ростова» Матиас Норманн.

В шахматах есть детский мат, а вот детский 11-метровый в футболе:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Иногда тренерам очень хочется на поле. Представим, что это возможно. Свайпите вправо.

В недавнем выпуске вы могли научиться разыгрывать партнеров по команде с помощью куриного яйца, форвард «Атлетико» Жоау Фелиш решил особо не заморачиваться:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Нельзя любить котиков так сильно, как легенда «Зенита» Александр Кержаков.

Что делать на карантине? Хавбек «Монако» Сеск Фабрегас отрастил усы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Девушки дня:

Наталья Феликс — подруга хавбека «Ювентуса» Дугласа Косты.

Майа Нильссон — жена защитника МЮ Виктора Линделефа.

Скоро лето!

На этом наш выпуск завершен. Читайте книги!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

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Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 18:03
Кто кто но Роналду точно не в тени Месси ))
Икарди че за мерзкий чел
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:37
Подборка клёвая.
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