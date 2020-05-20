Лучшее из соцсетей: Фабрегас отрастил усы, Неймар «перебрался» в РПЛ

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вчера, 00:30

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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Недавно бывший форвард МЮ Уэйн Руни рассказал, почему защитник Жерар Пике покинул клуб.

Его карьеру в Англии уничтожил «Болтон». Пике был молод, над ним стали издеваться, ведь игроки «Болтона» играли довольно агрессивно и все были в прекрасной форме. Думаю, именно тогда Фергюсон решил, что Жерар не подходит для АПЛ . Отмечу Видича — он постоянно перед поездкой в Болтон проводил много дополнительного времени в спортзале.

Известный карикатурист Омар Момани создал целый мини-комикс после этих слов:

Момани не остался в стороне и после еще одного любопытного высказывания. Легенда «Арсенала» Тьерри Анри заявил:

Каждый игрок на планете находится в тени Лионеля Месси. Если вы хотите выйти из этой тени, то должны попробовать другой вид спорта.

Согласны ли вы с Анри?

А вы замечали, что полузащитник «Урала» похож на форварда ПСЖ Неймара?

Капитан «Реала» похвастался своей физической формой.

На этом фото форвард «Барселоны» похож на среднестатистического россиянина, который после работы решил посмотреть телевизор со своей семьей.

Со своими детьми любит поиграть и форвард «Ювентуса» .

Португалец использует своего старшего сына в качестве помощника для тренировок.

Нападающий ПСЖ показал необычное фото, на котором он без одежды, а его жена Ванда Нара одета. Обычно — наоборот.

Голкипер МЮ превратился в гуру просветления за время карантина. Ему бы еще покрасить бороду в седой цвет...

Милота дня:

Дочка нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Легенда «Арсенала» тоже выложил в Сеть довольно милое фото:

В РПЛ есть и свой Дэвид Бекхэм! Узнали? Игрок «Ростова» Матиас Норманн.

В шахматах есть детский мат, а вот детский 11-метровый в футболе:

Иногда тренерам очень хочется на поле. Представим, что это возможно. Свайпите вправо.

В недавнем выпуске вы могли научиться разыгрывать партнеров по команде с помощью куриного яйца, форвард «Атлетико» решил особо не заморачиваться:

Нельзя любить котиков так сильно, как легенда «Зенита» .

Что делать на карантине? Хавбек «Монако» отрастил усы.

Девушки дня:

Наталья Феликс — подруга хавбека «Ювентуса» Дугласа Косты.

Майа Нильссон — жена защитника МЮ Виктора Линделефа.

Скоро лето!

На этом наш выпуск завершен. Читайте книги!