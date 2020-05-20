ГлавнаяНовости

«Ювентус» отказался обменивать Пьянича на Видаля

сегодня, 17:49

«Ювентус» отказался от обмена полузащитника Миралема Пьянича на хавбека «Барселоны» Артуро Видаля. «Барса» предложила «Юве» такой обмен, однако данный вариант не устроил туринцев, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.

Также каталонский клуб был готов отдать полузащитника Ивана Ракитича, чтобы получить взамен Пьянича, однако «старая синьора» отказалась и от этой опции. «Ювентус» хочет обменять Пьянича на хавбека «Барсы» Артура. Туринцы готовы рассматривать только этот вариант.

Отметим, по слухам, Пьянич хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Сообщалось, что игрок согласился подписать четырехлетний контракт с «сине-гранатовыми».

Все новости
Слухи«Бетис» предложил двухлетний контракт Вертонгену
Сегодня, 19:17 Комментарии5
Слухи«Арсенал» согласен обменять Ляказетта на Лемара
Сегодня, 19:14 Комментарии4
Слухи«Арсенал» планирует подписать Кессье
Сегодня, 18:39 Комментарии5
«Милан» не планирует отпускать Тео Эрнандеса
Сегодня, 17:40 Комментарии6
Слухи«Интер» сосредоточился на подписании Кавани
Сегодня, 17:32 Комментарии8
СлухиСане готов на снижение зарплаты ради «Баварии»
Сегодня, 16:47 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 19:29
Стивусик - Ливерпульлец в кубке старой фирмы поскользнулся, а в чемпе занял традиционное второе место. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 19:25
Видаль сбежал в кабинет, а круче каталонского только мадридский и Ливерпульльский кабинеты. Аха-ха)
Но всё равно пальма первенства у интера, это первый клуб, который получил титул, заняв 3-е место)
juvenale
juvenale
сегодня в 19:25, ред.
Ненужно было Видалю уходить...был одним из лучших в мире на своей позиции
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
сегодня в 19:05
Видаль правильно сделал что сбежал из кабинета
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 18:44
Это правильно. Предавший однажды предаст и дважды.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:31
Было бы глупо совершить такой обмен.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 18:07
Что то не срослось....
Almazny
Almazny
сегодня в 17:49
Очень правильное решение.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:49
Зачем им Видаль
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100