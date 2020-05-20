«Ювентус» отказался обменивать Пьянича на Видаля

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сегодня, 17:49

«Ювентус» отказался от обмена полузащитника на хавбека «Барселоны» . «Барса» предложила «Юве» такой обмен, однако данный вариант не устроил туринцев, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.

Также каталонский клуб был готов отдать полузащитника Ивана Ракитича, чтобы получить взамен Пьянича, однако «старая синьора» отказалась и от этой опции. «Ювентус» хочет обменять Пьянича на хавбека «Барсы» Артура. Туринцы готовы рассматривать только этот вариант.

Отметим, по слухам, Пьянич хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Сообщалось, что игрок согласился подписать четырехлетний контракт с «сине-гранатовыми».