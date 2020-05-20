«Интер» сосредоточился на подписании Кавани

«Интер» сосредоточился на подписании нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани после неудачи в попытках заполучить форварда «Наполи» Дриса Мертенса. Последний решил остаться в «Наполи», вследствие чего миланцы сфокусировались на работе над переходом игрока ПСЖ, сообщает источник со ссылкой на Corriere dello Sport.
Отметим, что контракт Кавани с парижанами истекает по завершении сезона. Ожидается, что нападающий уйдет из ПСЖ как свободный агент. Ранее стало известно, что им интересуется «Атлетико».