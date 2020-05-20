«Интер» сосредоточился на подписании Кавани

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сегодня, 17:32

«Интер» сосредоточился на подписании нападающего «Пари Сен-Жермен» после неудачи в попытках заполучить форварда «Наполи» Дриса Мертенса. Последний решил остаться в «Наполи», вследствие чего миланцы сфокусировались на работе над переходом игрока ПСЖ , сообщает источник со ссылкой на Corriere dello Sport.