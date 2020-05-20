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«Интер» сосредоточился на подписании Кавани

сегодня, 17:32

«Интер» сосредоточился на подписании нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани после неудачи в попытках заполучить форварда «Наполи» Дриса Мертенса. Последний решил остаться в «Наполи», вследствие чего миланцы сфокусировались на работе над переходом игрока ПСЖ, сообщает источник со ссылкой на Corriere dello Sport.  

Отметим, что контракт Кавани с парижанами истекает по завершении сезона. Ожидается, что нападающий уйдет из ПСЖ как свободный агент. Ранее стало известно, что им интересуется «Атлетико».  

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:21
Кавани рано списывать
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 18:21
В Италии еще может года 3 попылить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:00
Хороший трансфер...
Накир
Накир
сегодня в 17:45
Все будет зависеть от финансах...
Danrog
Danrog
сегодня в 17:44
Удачи в этом.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:41
Год или два от силы может быть полезным.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:34
главное цель не потерять))
Мaлик
Мaлик
сегодня в 17:33
Если нужен, то нужно напрягаться
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