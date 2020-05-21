Зидан: «Стремление бороться за трофеи – это часть ДНК „Реала“»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что его команда очень серьёзно готовится к возобновлению футбольного сезона в Испании.
У нас осталось 11 матчей [в чемпионате], и мы собираемся как следует подготовиться к тому чтобы хорошо и уверенно завершить сезон.
В конце концов, самое главное – отдавать все силы ради победы. Мы все здесь за этим. Стремление к трофеям – часть ДНК этого клуба.
Зидан также отметил, что футболисты «Реала» хорошо поддерживали форму в домашних условиях во время карантина.