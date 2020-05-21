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Зидан: «Стремление бороться за трофеи – это часть ДНК „Реала“»

сегодня, 07:20

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что его команда очень серьёзно готовится к возобновлению футбольного сезона в Испании.

У нас осталось 11 матчей [в чемпионате], и мы собираемся как следует подготовиться к тому чтобы хорошо и уверенно завершить сезон.

В конце концов, самое главное – отдавать все силы ради победы. Мы все здесь за этим. Стремление к трофеям – часть ДНК этого клуба.

Зидан также отметил, что футболисты «Реала» хорошо поддерживали форму в домашних условиях во время карантина.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ feris1 (раскрыть)
сегодня в 10:40
ла лигу😎
feris1
feris1
сегодня в 08:59, ред.
Хотелось бы верить в то что Реал выиграет значимый трофей в этом сезоне!
izrafel
izrafel
сегодня в 08:54
Посмотрим, как это получится...
shlomo
shlomo
сегодня в 08:30
Борьба должна быть всегда и у всех
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:09
А Барселона всё-таки посильнее.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:39
Зидан точно знает как выигрывать трофеи.
k7dsjw65ab8c
k7dsjw65ab8c
сегодня в 07:30
А кто не согласен,того на калган как макаронника
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:21
Ага, полностью согласен...
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