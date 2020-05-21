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Магуайр: «Кажется, МЮ удалось полностью обезопасить тренировочный процесс»

сегодня, 07:51

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился впечатлениями от возобновления тренировок манкунианцев в условиях пандемии коронавируса.

Последние несколько месяцев были странным, но клуб следовал протоколу. Первая тренировка прошла с чувством полной безопасности, и все с должным уважением следовали правилам. Пока такой подход будет соблюдаться, я уверен, что ни у кого не возникнет никаких проблем.

В среду я работал в группе из четырёх человек с одним тренером. Как видите, совсем немного людей. У вас много места, никто не подходит друг к другу слишком близко. Главное – вернуться к работе, и занятие было тяжёлым. Теперь я с нетерпением жду завтрашнего дня.

Кажется, что в плане безопасности всё организовано очень хорошо. Мы все прошли тестирование, прежде чем приступить к тренировкам, и у каждого в раздевалке тест дал отрицательный результат.

Каждое утро мы измеряем температуру до того, как едем на тренировку. У всех у нас установлено приложение, в котором мы пишем, возникают ли у нас какие-то симптомы в течение дня. Это очень безопасные условия, и в такой среде нужно выстраивать работу. Всё, что мы можем сделать сейчас – постепенно, шаг за шагом, двигаться дальше.

Как я уже сказал, главное – дать нашим ногам работу. И конечно, нахождение на тренировочной площадке рядом со знакомыми тебе людьми помогает психологически.

Напомним, хавбек «Арсенала» Даниэль Себальос сообщил, что Премьер-Лига планирует возобновить сезон 20 июня.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:10
главное результат))) посмотрим на поле кто лучше и правильней ))
Мaлик
Мaлик
сегодня в 08:58
Все будет хорошо...тренируйтесь...
asraeil
asraeil
сегодня в 08:49
Молодцы....так держать...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:17
Во время матчей эти просторы соблюдать будет невозможным.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:10
Все равно найдется кто-то кто притащит заразу.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:10
Главное утром температуру смерить.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:54
Ну и хорошо
r7mbnkeee2n2
r7mbnkeee2n2
сегодня в 07:52
Интересную инфу чел выдал
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