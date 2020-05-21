Магуайр: «Кажется, МЮ удалось полностью обезопасить тренировочный процесс»

Защитник «Манчестер Юнайтед» поделился впечатлениями от возобновления тренировок манкунианцев в условиях пандемии коронавируса.

Последние несколько месяцев были странным, но клуб следовал протоколу. Первая тренировка прошла с чувством полной безопасности, и все с должным уважением следовали правилам. Пока такой подход будет соблюдаться, я уверен, что ни у кого не возникнет никаких проблем.

В среду я работал в группе из четырёх человек с одним тренером. Как видите, совсем немного людей. У вас много места, никто не подходит друг к другу слишком близко. Главное – вернуться к работе, и занятие было тяжёлым. Теперь я с нетерпением жду завтрашнего дня.

Кажется, что в плане безопасности всё организовано очень хорошо. Мы все прошли тестирование, прежде чем приступить к тренировкам, и у каждого в раздевалке тест дал отрицательный результат.

Каждое утро мы измеряем температуру до того, как едем на тренировку. У всех у нас установлено приложение, в котором мы пишем, возникают ли у нас какие-то симптомы в течение дня. Это очень безопасные условия, и в такой среде нужно выстраивать работу. Всё, что мы можем сделать сейчас – постепенно, шаг за шагом, двигаться дальше.

Как я уже сказал, главное – дать нашим ногам работу. И конечно, нахождение на тренировочной площадке рядом со знакомыми тебе людьми помогает психологически.