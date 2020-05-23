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Опубликовано расписание чемпионата Португалии. Он возобновится 3 июня

сегодня, 05:23

Официальный сайт чемпионата Португалии опубликовал расписание матчей с 25-го по 33-й тур. Турнир возобновится 3 июня матчем «Портимоненси» — «Жил Висенте».

Расписание матчей 25-го тура

3 июня, среда

«Портимоненси» — «Жил Висенте»
«Фамаликау» — «Порту»

4 июня, четверг

«Маритиму» — «Витория Сетубал»
«Бенфика» — «Тондела»
«Витория Гимараеш» — «Спортинг»

Пятница, 5 июня

«Санта-Клара» — «Брага»
«Авеш» — «Белененсеш»

6 июня, суббота

«Боавишта» — «Морейренсе»

7 июня, воскресенье

«Риу Аве» — «Пасуш де Феррейра»

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:06
Потихоньку начинают)
Benfiquistas
Benfiquistas
сегодня в 05:31
Отлично!
zsb1961
zsb1961
сегодня в 05:24
С возобновлением!
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