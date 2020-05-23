Опубликовано расписание чемпионата Португалии. Он возобновится 3 июня

Официальный сайт чемпионата Португалии опубликовал расписание матчей с 25-го по 33-й тур. Турнир возобновится 3 июня матчем «Портимоненси» — «Жил Висенте».
Расписание матчей 25-го тура
3 июня, среда
«Портимоненси» — «Жил Висенте»
«Фамаликау» — «Порту»
4 июня, четверг
«Маритиму» — «Витория Сетубал»
«Бенфика» — «Тондела»
«Витория Гимараеш» — «Спортинг»
Пятница, 5 июня
«Санта-Клара» — «Брага»
«Авеш» — «Белененсеш»
6 июня, суббота
«Боавишта» — «Морейренсе»
7 июня, воскресенье
«Риу Аве» — «Пасуш де Феррейра»