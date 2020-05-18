ГлавнаяНовости

Следующий сезон РПЛ начнется 2 августа

сегодня, 16:20

Журналист Сергей Егоров опубликовал предварительный календарь следующего сезона в РПЛ:

Ключевые моменты проекта следующего сезона в РПЛ, представленного клубам лиги на собрании в апреле, выглядят так:

1. Первый тур запланирован на 2 августа – через 10 дней после окончания чемпионата-2019/20 и спустя неделю после финала Кубка России-2019/20.

2. В июле состоится 6 туров.

3. Олимп-Кубок России пройдет в новом формате. На начальном для клубов РПЛ этапе будут матчи в группах, которые пройдут в сентябре-октябре. 6 команд, которые попадут в еврокубки по итогам сезона-2019/20, начнут Кубок со стадии 1/8 финала – игры состоятся в феврале.

4. В 2020 году состоится 19 туров. При этом три тура пройдут в декабре – 6, 13 и 16 числа.

5. Рестарт сезона – в феврале, когда на 20-21 числа запланированы матчи 1/8 финала Кубка. Первый весенний тур – 28 февраля.

6. Окончание сезона – в мае. 12 мая состоится финал Кубка, 16 мая – 30-й тур.

7. Если проект не будет изменен, все весенние туры пройдут в графике с недельной паузой.

8. Суперкубок-2020 запланирован на 20 декабря и может пройти как в России, так и за пределами страны.

Ранее стало известно, что ФНЛ тоже планирует начать новый сезон 2 августа

Все новости
СлухиЧемпионат Испании планируют завершить 29 июля
Вчера, 19:16 Комментарии5
Выше москвичей. 7 аргументов за «Ростов» в Лиге чемпионов
Вчера, 19:00Вадим Багров в блоге Командный духКомментарии13
СлухиФНЛ хочет начать новый сезон 2 августа
16 мая Комментарии4
Серия А может быть доиграна в формате плей-офф
16 мая Комментарии7
Сезон в Бельгии завершен досрочно
15 мая Комментарии5
Долгожданный рестарт. РПЛ вернётся в июне!
15 маяАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:28
Для начала надо этот сезон доиграть по спортивному принципу!
VIPded
VIPded
сегодня в 16:21
Между 1й и 2й перерывчик небольшой...)))
Clavан
Clavан
сегодня в 16:20
Это очень хорошо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100