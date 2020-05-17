Чемпионат Испании планируют завершить 29 июля

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сегодня, 19:16

Королевская федерация футбола Испании договорилась с Ла Лигой о плане проведения матчей после возобновления сезона.

Чемпионат должен возобновиться в июне. Матчи будут проходить каждый день. Однако между встречами одной команды должно пройти минимум 72 часа. Таким образом, каждый клуб будет проводить два матча в неделю. Сезон планируют завершить 29 июля, чтобы соблюсти рекомендацию УЕФА доиграть чемпионаты до 3 августа.

Начало игр пока что не определено. Но в северной части Испании хотят начинать матчи в 20:00 по местному времени, а в южной — в 23:00. Такое решение будет принято из-за жаркой погоды. В ближайшее время стороны должны опубликовать этот документ и объявить дату возобновления сезона.

Ранее испанские власти разрешили клубам проводить групповые тренировки с 18 мая.