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Чемпионат Испании планируют завершить 29 июля

сегодня, 19:16

Королевская федерация футбола Испании договорилась с Ла Лигой о плане проведения матчей после возобновления сезона.

Чемпионат должен возобновиться в июне. Матчи будут проходить каждый день. Однако между встречами одной команды должно пройти минимум 72 часа. Таким образом, каждый клуб будет проводить два матча в неделю. Сезон планируют завершить 29 июля, чтобы соблюсти рекомендацию УЕФА доиграть чемпионаты до 3 августа.

Начало игр пока что не определено. Но в северной части Испании хотят начинать матчи в 20:00 по местному времени, а в южной — в 23:00. Такое решение будет принято из-за жаркой погоды. В ближайшее время стороны должны опубликовать этот документ и объявить дату возобновления сезона.

Ранее испанские власти разрешили клубам проводить групповые тренировки с 18 мая.

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Все комментарии
violent
violent
сегодня в 19:42
єто хорошо
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:36
Не всегда планы сбываются....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:29
Главное начать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:24
пора начать))
VIPded
VIPded
сегодня в 19:17
Хотелось бы...
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