Чемпионат Испании возобновится 12 июня севильским дерби

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сегодня, 03:54

Испанские СМИ сообщили дату возобновления Примеры.

Согласно источнику, первым матчем после приостановления чемпионата станет игра «Севилья» — «Бетис», и состоится она 12 июня. Ожидается, что расписание всех 11 туров будет опубликовано 28 мая.