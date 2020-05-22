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Чемпионат Испании возобновится 12 июня севильским дерби

сегодня, 03:54

Испанские СМИ сообщили дату возобновления Примеры.

Согласно источнику, первым матчем после приостановления чемпионата станет игра «Севилья» — «Бетис», и состоится она 12 июня. Ожидается, что расписание всех 11 туров будет опубликовано 28 мая.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что 12 июня является ориентировочной датой возобновления чемпионата Испании. Вчера ту же дату назвал полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, на правах аренды выступающий за «Арсенал» и также сообщивший дату рестарта АПЛ.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:05
будем ждать )))всё может быть))
beefs
beefs
сегодня в 07:48
Вот ещё одни
112910415
112910415
сегодня в 06:45
успеха им !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:39
Ещё есть время передумать.
4wn745agdgz6
4wn745agdgz6
сегодня в 04:32
Знатная заруба будет
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 04:14
Ждем-с
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:12
Подождём до 12 июня.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 04:12
Вау-вау можно потише.
fp5cjdacdumn
fp5cjdacdumn
сегодня в 04:11
Подходящая для дебюта игра
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