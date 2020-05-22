Чемпионат Испании возобновится 12 июня севильским дерби

Испанские СМИ сообщили дату возобновления Примеры.
Согласно источнику, первым матчем после приостановления чемпионата станет игра «Севилья» — «Бетис», и состоится она 12 июня. Ожидается, что расписание всех 11 туров будет опубликовано 28 мая.
Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что 12 июня является ориентировочной датой возобновления чемпионата Испании. Вчера ту же дату назвал полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, на правах аренды выступающий за «Арсенал» и также сообщивший дату рестарта АПЛ.