«Зенит» остаток сезона проведёт на «Газпром Арене»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует доигрывать сезон на базе.

Знаком с такой точкой зрения, что можно поиграть на базе. Даже мадридский «Реал» рассматривает вариант с проведением игр на тренировочной базе, а не на «Сантьяго Бернабеу». Здесь важно отметить: при проведении матчей без зрителей во сто крат возрастает роль телевидения. Для качественного показа футбола необходимо и определенное количество камер, и правильная их расстановка. В «Зените» принято решение играть на «Газпром Арене».