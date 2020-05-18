ГлавнаяНовости

«Зенит» остаток сезона проведёт на «Газпром Арене»

сегодня, 19:58

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует доигрывать сезон на базе.

Знаком с такой точкой зрения, что можно поиграть на базе. Даже мадридский «Реал» рассматривает вариант с проведением игр на тренировочной базе, а не на «Сантьяго Бернабеу». Здесь важно отметить: при проведении матчей без зрителей во сто крат возрастает роль телевидения. Для качественного показа футбола необходимо и определенное количество камер, и правильная их расстановка. В «Зените» принято решение играть на «Газпром Арене».

Все новости
СлухиСледующий сезон РПЛ начнется 2 августа
Сегодня, 16:20 Комментарии13
СлухиЧемпионат Испании планируют завершить 29 июля
Вчера, 19:16 Комментарии5
Выше москвичей. 7 аргументов за «Ростов» в Лиге чемпионов
Вчера, 19:00Вадим Багров в блоге Командный духКомментарии13
СлухиФНЛ хочет начать новый сезон 2 августа
16 мая Комментарии4
Серия А может быть доиграна в формате плей-офф
16 мая Комментарии7
Сезон в Бельгии завершен досрочно
15 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:21
Надо же куда то эту громадину использовать.
Nevastol
Nevastol ответ ziborock (раскрыть)
сегодня в 20:42
Это хоть стадион, а не открывашка какая-то.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 20:40, ред.
    ziborock
    ziborock
    сегодня в 20:30
    Да хоть где пущай играют, но вот что то вспомнилось как ПиТерский люд кричал что "наш стадион будет называться Зенит в отличии от Масковских"! Правильно, какая команда такое и название у бакланника!)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 20:19
    На народные деньги можно и раскошелиться.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 20:11
    родные стены помогают...
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 20:06
    Вот и отлично!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 20:00
    да не велика разница без зрителей))
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 19:59
    Хоть где!Лишь играли бы
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 19:58
    Правильно. Нефиг шастать.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100