Клубы АПЛ 27 мая проведут голосование на тему контактных тренировок

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сегодня, 14:27

Сообщается, что 27 мая клубы АПЛ проведут совещание, в рамках которого планируется провести голосование по вопросу проведения контактных тренировок.

Напомним, что с 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, что является первым этапом к возобновлению чемпионата.