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Клубы АПЛ 27 мая проведут голосование на тему контактных тренировок

сегодня, 14:27

Сообщается, что 27 мая клубы АПЛ проведут совещание, в рамках которого планируется провести голосование по вопросу проведения контактных тренировок.

Напомним, что с 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, что является первым этапом к возобновлению чемпионата.

Руководство АПЛ в настоящее время завершает работу над протоколом второго этапа, который посвящен командным тренировкам, где будут разрешены контакты между игроками. Подробности протокола будут обсуждены с футболистами и тренерами команд.

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 14:44
То есть играть они уже планируют когда начнут. А вот контактные тренировки под вопросом. Клоунада в Германии, когда празднуют гол на расстоянии пары метров друг от друга, а в стенке 63ми трутся, ничему не научила?
Djebrael
Djebrael
сегодня в 14:39
Хорош все совещаться...давайте уже играть...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:35
А коронавирус в голосовании участвовать будет???
Almazny
Almazny
сегодня в 14:28
Это шаг вперед.
beefs
beefs
сегодня в 14:28
вперед, ребята, пора играть
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