Клубы АПЛ 27 мая проведут голосование на тему контактных тренировок

Сообщается, что 27 мая клубы АПЛ проведут совещание, в рамках которого планируется провести голосование по вопросу проведения контактных тренировок.
Напомним, что с 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, что является первым этапом к возобновлению чемпионата.
Руководство АПЛ в настоящее время завершает работу над протоколом второго этапа, который посвящен командным тренировкам, где будут разрешены контакты между игроками. Подробности протокола будут обсуждены с футболистами и тренерами команд.