«Ливерпуль» не накажет игроков, если они откажутся от тренировок

Наставник «Ливерпуля» в общении со Sky Sports заявил, что никто из игроков «красных» не будет наказан, если решит не тренироваться на базе клуба во время пандемии коронавируса. Клопп сделал соответствующее высказывание после возобновления «Ливерпулем» командных тренировок. Мерсисайдцы, как и остальные клубы АПЛ , получили разрешение проводить занятия небольшими группами.

Это их выбор, так что тут всё ясно. Я сказал перед тренировкой: «Вы здесь добровольно. Обычно после подписания контракта с клубом вы должны быть на тренировках, когда я скажу. В этом случае, если вы не чувствуете себя в безопасности, вы не обязаны здесь находиться».

Нет ограничений, наказаний, нет ничего подобного. Так что выбор за ними, и мы будем полностью уважать его.