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«Ливерпуль» не накажет игроков, если они откажутся от тренировок

сегодня, 19:38

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в общении со Sky Sports заявил, что никто из игроков «красных» не будет наказан, если решит не тренироваться на базе клуба во время пандемии коронавируса. Клопп сделал соответствующее высказывание после возобновления «Ливерпулем» командных тренировок. Мерсисайдцы, как и остальные клубы АПЛ, получили разрешение проводить занятия небольшими группами.

Это их выбор, так что тут всё ясно. Я сказал перед тренировкой: «Вы здесь добровольно. Обычно после подписания контракта с клубом вы должны быть на тренировках, когда я скажу. В этом случае, если вы не чувствуете себя в безопасности, вы не обязаны здесь находиться».

Нет ограничений, наказаний, нет ничего подобного. Так что выбор за ними, и мы будем полностью уважать его.   

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18 мая Комментарии8
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mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:09
Если хочешь играть всё равно надо тренироваться.
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
сегодня в 19:58
зря)
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Живодёр вернулся (раскрыть)
сегодня в 19:58
Я конину не ем((((
Zimmer
Zimmer
сегодня в 19:57
Здоровье дороже.
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
сегодня в 19:56
Ты махан любишь?
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Живодёр вернулся (раскрыть)
сегодня в 19:55
Хрю!
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
сегодня в 19:54
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Живодёр вернулся (раскрыть)
    сегодня в 19:53
    Под чем ты? Дай чи мне пятку)))
    Живодёр вернулся
    Живодёр вернулся ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
    сегодня в 19:51, ред.
    Больше, чем на сайте пятачков, больше, чем в Стрые станков, больше чем у Степана долгов, больше чем зеротитульных сезонов у сквозеров, больше чем в европе хохлов, больше чем у гнома левых призов. Аха-ха)
    Alpribas
    Alpribas
    сегодня в 19:50
    Но последствия будут.
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Живодёр вернулся (раскрыть)
    сегодня в 19:49
    Князь сколько у тебя твинков?
    Живодёр вернулся
    Живодёр вернулся
    сегодня в 19:48
    Им к безволию не привыкать, 30 лет без титула тому подтверждение. Аха-ха)
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    сегодня в 19:48
    А смешно за туринский аншлаг!
    Живодёр вернулся
    Живодёр вернулся ответ VAN ARM (раскрыть)
    сегодня в 19:40
    ОЛивер откажется, аха-ха), только миссию свою он уже исполнил
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 19:39
    не думаю что будет кого наказывать))
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