Канте пропустил тренировку «Челси». Игрок боится заразиться коронавирусом

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сегодня, 00:15

Полузащитник «Челси» пропустил последнюю тренировку клуба из-за опасения заразиться коронавирусом.

Канте присутствовал на первой тренировке в Кобхэме (тренировочная база «Челси») во вторник, но отказался от тренировок в среду. По данным Управления национальной статистики, у черных мужчин и женщин вероятность смерти от коронавируса почти в два раза выше, чем у белых.

Как сообщается, клуб не будет давить на игрока. Француз сможет вернуться к тренировкам позже, а пока будет выполнять тренировочные упражнения дома.