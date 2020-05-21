Канте пропустил тренировку «Челси». Игрок боится заразиться коронавирусом

Полузащитник «Челси» НГоло Канте пропустил последнюю тренировку клуба из-за опасения заразиться коронавирусом.
Канте присутствовал на первой тренировке в Кобхэме (тренировочная база «Челси») во вторник, но отказался от тренировок в среду. По данным Управления национальной статистики, у черных мужчин и женщин вероятность смерти от коронавируса почти в два раза выше, чем у белых.
Как сообщается, клуб не будет давить на игрока. Француз сможет вернуться к тренировкам позже, а пока будет выполнять тренировочные упражнения дома.
Напомним, что в АПЛ официально зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом.