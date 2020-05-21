ГлавнаяНовости

Канте пропустил тренировку «Челси». Игрок боится заразиться коронавирусом

сегодня, 00:15

Полузащитник «Челси» НГоло Канте пропустил последнюю тренировку клуба из-за опасения заразиться коронавирусом.

Канте присутствовал на первой тренировке в Кобхэме (тренировочная база «Челси») во вторник, но отказался от тренировок в среду. По данным Управления национальной статистики, у черных мужчин и женщин вероятность смерти от коронавируса почти в два раза выше, чем у белых.

Как сообщается, клуб не будет давить на игрока. Француз сможет вернуться к тренировкам позже, а пока будет выполнять тренировочные упражнения дома.

Напомним, что в АПЛ официально зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом.

Все новости
«Ливерпуль» не накажет игроков, если они откажутся от тренировок
Вчера, 19:38 Комментарии18
Тарасов приступил к беговым тренировкам
Вчера, 13:05 Комментарии3
Клубам Серии А разрешено начать групповые тренировки
19 мая Комментарии6
«Уфа» провела первую тренировку в Аше
19 мая ФотоКомментарии4
«Ньюкасл» возобновил тренировки на клубной базе
19 мая ФотоКомментарии3
«Уфа» с сегодняшнего дня возобновляет тренировки
19 мая ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 04:26
Dailymail огонь...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:18
Негры какие то трусливые пошли.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 00:22
Волков боятся, в лес не ходить.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:17
Ну так и играть не будет.
Alpribas
Alpribas
сегодня в 00:15
Такой нафиг нужен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100