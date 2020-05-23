«Бавария» — «Айнтрахт»: Левандовски выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Айнтрахта» на матч 27-го тура Бундеслиги.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Павар, Алаба, Дэвис, Киммих, Перишич, Коман, Горецка, Мюллер, Левандовски.
«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Н'Дика, Хинтереггер, Илсанкер, Фернандеш, Да Коста, Гачинович, Роде, Костич, Андре Силва.
Напомним, что в прошлом туре «Бавария» обыграла «Унион», а «Айнтрахт» проиграл «Боруссии» М.
Я чего-то о себе не знаю ?
Я чего-то о себе не знаю ?
Да если честно, Вы устроили сами эту возню, которая катается по кругу, а воз и ныне там, да и не в призах проблема, а в войне клонов. А заходить с разных акков и рассказывать "правдивые истории" тут много "честных".
Хотя признаюсь наблюдаю с интересом, даже забавно.
Да если честно, Вы устроили сами эту возню, которая катается по кругу, а воз и ныне там, да и не в призах проблема, а в войне клонов. А заходить с разных акков и рассказывать "правдивые истории" тут много "честных".
Хотя признаюсь наблюдаю с интересом, даже забавно.
За 1,2,3 места в месячных КП ставить на фюзеляж (в профиль) звёздочки соответствующего цвета, а розыгрыши трикотажа прекратить нахрен от слова совсем !
Плюсы:
1) Отпадают любые склоки на тему призов
2) Отпадает всякая надобность в десятках клонов
По концу года на сэкономленные на шмотье деньги, игрокам, набравшим в течение года макс количество побед или очков, выдавать в кач-ве приза какой-нибудь гаджет
За 1,2,3 места в месячных КП ставить на фюзеляж (в профиль) звёздочки соответствующего цвета, а розыгрыши трикотажа прекратить нахрен от слова совсем !
Плюсы:
1) Отпадают любые склоки на тему призов
2) Отпадает всякая надобность в десятках клонов
По концу года на сэкономленные на шмотье деньги, игрокам, набравшим в течение года макс количество побед или очков, выдавать в кач-ве приза какой-нибудь гаджет