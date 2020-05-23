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«Бавария» — «Айнтрахт»: Левандовски выйдет в стартовом составе хозяев

сегодня, 18:37
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Айнтрахта» на матч 27-го тура Бундеслиги.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Павар, Алаба, Дэвис, Киммих, Перишич, Коман, Горецка, Мюллер, Левандовски.

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Н'Дика, Хинтереггер, Илсанкер, Фернандеш, Да Коста, Гачинович, Роде, Костич, Андре Силва.

Напомним, что в прошлом туре «Бавария» обыграла «Унион», а «Айнтрахт» проиграл «Боруссии» М.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:34
посмотрим ))
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 19:39
==Вы устроили сами эту возню ?==

Я чего-то о себе не знаю ?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
сегодня в 19:37
Идея, конечно имеет место быть, но как и коммунизм утопическая. Соккер не пойдёт на это, так как посещение сайта упадёт в разы.
Да если честно, Вы устроили сами эту возню, которая катается по кругу, а воз и ныне там, да и не в призах проблема, а в войне клонов. А заходить с разных акков и рассказывать "правдивые истории" тут много "честных".
Хотя признаюсь наблюдаю с интересом, даже забавно.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 18:45, ред.
Рискну предложить крамольное ноу-хау:

За 1,2,3 места в месячных КП ставить на фюзеляж (в профиль) звёздочки соответствующего цвета, а розыгрыши трикотажа прекратить нахрен от слова совсем !

Плюсы:
1) Отпадают любые склоки на тему призов
2) Отпадает всякая надобность в десятках клонов

По концу года на сэкономленные на шмотье деньги, игрокам, набравшим в течение года макс количество побед или очков, выдавать в кач-ве приза какой-нибудь гаджет
Danrog
Danrog
сегодня в 18:38
Баварии крупной победы!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:38
Жди град голов
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:38
это уже сила
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