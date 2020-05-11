Сложившийся тренд: вратари топ-клубов — иностранцы

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сегодня, 18:00

«Соккер.ру» подметил любопытную закономерность: в ведущих клубах Европы отказались от ставки на местных вратарей.

Англия

У англичан исторически непростые взаимоотношения со своими голкиперами, даже легендарные Гордон Бэнкс и Питер Шилтон, у которых 200 матчей на двоих за сборную Англии, на клубном уровне выступали вдали от футбольных центров и выиграли один жалкий чемпионский титул на двоих. Сейчас лучшие вратари англичан представляют «Эвертон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед», а ворота клубов «Большой шестерки» защищают сплошь легионеры.

Джо Харт был последним самураем, дважды выиграл АПЛ в ранге основного голкипера «Манчестер Сити», но сейчас Гвардиола ставит на бразильца Эдерсона, а его дублер — чилиец Браво. Клопп доверяет в «Ливерпуле» другому вратарю из Бразилии — Алиссону, причем дублером у Бекера тоже иностранец, испанский весельчак Адриан. И аналогичная картина в каждом клубе «Большой шестерки» АПЛ : в лучшем случае какой-нибудь престарелый англичанин найдется на позиции третьего вратаря.

Впечатляет количество южноамериканцев: из дюжины первых и вторых вратарей только 5 европейцев, а представителей Южной Америки — 7. Правда, основные только два бразильца, а в четырех клубах дублерами являются аргентинцы, что весьма впечатляет. В «Манчестер Юнайтед» за спиной у испанца Де Хеа сидит аргентинец Ромеро, в «Челси» — испанец Аррисабалага и аргентинец Кабальеро, в «Тоттенхэме» — француз Льорис и аргентинец Газзанига, в «Арсенале» — немец Лено и снова аргентинец Мартинес.

Испания

В золотые годы испанского футбола (2008 — 2012) Луису Арагонесу и Висенте Дель Боске не приходилось со специально обученными собаками разыскивать вратарей за границей. Знали о Пепе Рейне и с удовольствием звали его из «Ливерпуля» в «Красную Фурию» на правах третьего вратаря и человека, умеющего создавать потрясающую атмосферу в раздевалке. Если бы не это, могли обойтись и мастерами из Примеры, ведь первым номером был Икер Касильяс из «Реала», страховал его каталонец Виктор Вальдес, да и об Андреасе Палопе из «Севильи» не будем забывать.

Но в 2011 году Давид Де Хеа перешел из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед» и задал тренд для испанских вратарей, которых Луис Энрике теперь вынужден разыскивать по зарубежным чемпионатам, основное трио вратарей сборной Испании представляет клубы из Англии и Италии: Де Хеа ( МЮ ), Аррисабалага («Челси»), Пау Лопес («Рома»), в то время как крупнейшие клубы Ла Лиги ставят в ворота иностранцев.

Первый номер «Реала» — Тибо Куртуа, а с ним в связке идет взятый напрокат у ПСЖ француз Ареоля. В «Барселоне» немец тер Штеген и его дублер бразилец Нето, в «Атлетико» словенец Облак. Во вратарской бригаде «матрасников» хотя бы есть испанец Антонио Адан, впрочем, за Яном он, как за каменной стеной. Грешат верой в голкиперов-легионеров и другие видные клубы: в «Севилье» играет чех Томаш Вацлик, а в «Валенсии» первым номер следует считать голландца Яспера Силлессена.

Италия

Первый номер сборной Италии — Джанлуиджи Доннарумма представляет «Милан», который в нынешнем состоянии трудно считать топ-клубом, учитывая, что «россонери» уже 10 лет не борются за чемпионство, а дорожку в Лигу чемпионов забыли давным-давно. Второй вратарь «Скуадры Адзурры» выступает за «Торино», Сальваторе Сиригу сражается за выживание в Серии A с «быками». А кто же в воротах у трех клубов, которые расположились на вершине турнирной таблицы?

В «Ювентусе» — Войцех Щесны, который, как известно, поляк. Многолетний страж ворот «Интера» — словенец Самир Ханданович, а в «Лацио» Симоне Индзаги доверяет албанцу Томасу Стракоше. Можно продолжить этот ряд «Ромой», где конкуренцию выиграл упомянутый выше испанец Пау Лопес. В «Наполи» колумбиец Давид Оспина не дает расслабиться талантливому итальянцу Алексу Мерету, и только в «Аталанте» Пьерлуиджи Голлини — безоговорочный первый номер. Вот только «Аталанта» после полутора удачных сезонов не может считаться топ-клубом.

Франция

Во Франции один-единственный топ-клуб в масштабах Европы — ПСЖ , и основной голкипер парижан родом из Коста-Рики. Кейлор Навас по прозвищу «Святые Руки» уже трижды выигрывал Лигу чемпионов с мадридским «Реалом», а теперь нацелился на трофеи с ПСЖ . Хороший он парень, но где же французские вратари? Льорис прикипел к «Тоттенхэму», Ареоля проводит сезон в «Реале», есть достойные мастера своего дела во французских клубах, скажем, Манданда и Меньян, но в ворота ПСЖ никто не стучится.

Германия и единственное исключение из правил

Если говорить о европейских грандах, записных фаворитах Лиги чемпионов, то лишь в одном играет местный вратарь. Как вы уже догадались, речь идет о «Баварии», где уже девятый сезон тянет лямку Мануэль Нойер. В Мюнхене сильная преемственность именно немецких вратарей: с 1994-го по 2008-й играл Оливер Кан, потом Бутт, Рензинг и Крафт три года держали место для Нойера, который в 2011 году перешел из «Шальке», а в ближайшее трансферное окно из того же Гельзенкирхена приедет Александр Нюбель — вероятно, следующий династический вратарь «Баварии».

Но мюнхенцы — очевидное исключение, лишь подчеркивающее основное правила. В Бундеслиге общий тренд тоже силен, ведь если вы взглянете на вратарские позиции пяти первых клубов в таблице чемпионата Германии, то не найдете немцев, кроме Нойера. В двух «Боруссиях» перчатки достались швейцарцам — Роману Бюрки в Дортмунде и Яну Зоммеру в Менхенгладбахе. Ворота «РБ Лейпциг» под защитой венгра Петер Гулачи, а в «Байере» рецептами эффективных сэйвов ведает финн Лукаш Градецки. Все смешалось в большом футболе, и на примере вратарей это лучше всего видно.