Пожалуй, лучшая атака футбольного мира

1588766191

сегодня, 14:56

В новом сезоне у «Баварии» будет идеальный квартет нападающих? Проверяем вместе с «Соккер.ру».

В «лиге фермеров» и талантов вечный чемпион ПСЖ забил 75 голов в 27 матчах, это по 2.78 гола за игру – невероятно много, лучший абсолютный показатель топ-5. Но если учесть количество сыгранных матчей, то нет никого круче «Баварии» — 2.92 гола за поединок, 73 мяча в Бундеслиге.

Даже великолепная атака «Аталанты» чуть позади. МС тоже уступает, как и «Боруссия» Д. А если искать именно главную атакующую линию мира, особенно с прицелом на следующий сезон, то сложно выделить парижан. У них пока есть Мбаппе, Икарди, Неймар, Кавани и Ди Мария, но кто из них останется?

Клопп так отвечает на вопрос о трансфере Килиана в «Ливерпуль», словно знает больше, чем может сказать – хитрые американские спонсоры могут сделать все, чтобы ПСЖ уступил и взял деньги, особенно если «Барселоне» не хватает денег на трансфер Неймара из-за финансовых потерь.

Может, у «Ливерпуля» сейчас идеальная линия атаки? Если говорим о сыгранности – похоже, но выкупают контракт Вернера, хотят большего. Неизвестно отношение Мане к происходящему – Тимо не обязательно будет играть вместо Фирмино, немец и слева работал в «Лейпциге».

Во многих клубах началась трансферная возня. «Барселона» потеряла Суареса, Месси с Гризманном не хватило. Летом приедет Лаутаро, возможно, вернется Неймар. Снова нужно время, чтобы спеться. Также будут перемены в атаке «Манчестер Сити» — глупо оставлять нынешний состав в надежде, что клуб получит нечто новое от Агуэро или Жезуса.

Скорее можно поверить в голевую дикость молодых ребят из Дортмунда, но и там будут потери – Санчо собрался уйти летом, а Холанда можно забрать зимой. Когда будут думать об отъезде, то сыграть на пределе станет сложнее. «Лейпцигу» или «Лацио» тоже будет непросто сохранить голевой настрой прекрасного текущего сезона.

Команды классные, как и «Лестер» с Варди, и по голам высокого. Зато в этом сезоне у «Ювентуса» проблемы в атаке – под Роналду игра не выстроена, Криштиану забивает вопреки действиям Дибалы, Игуаина и остальных. Да и у «Реала» не все гладко – нет последнего паса, Бензема многое делает сам, Йович не заиграл, вингеры незрелые, Бэйл – гольфист.

Как видите, не так много реальных претендентов на звание команды с самой укомплектованной, злой и мощной атакующей линией в мире. Конечно, в теории, если ПСЖ сохраняет Мбаппе и Неймара, то четверка с Ди Марией и новым центральным нападающим может впечатлить и в ЛЧ , и в Лиге 1. Но все-таки равных «Баварии» действительно будет мало, ведь немцы не скрывают – подписывают еще и Лероя Сане.

У мюнхенцев появился постоянный главный тренер – контракт с умницей Фликом подписан. До этого продлили соглашение с Томасом Мюллером, лучший ассистент Бундеслиги этого сезона (16 голевых передач) остается. Судьба Коутиньо понятная – лишний, скорее окажется в «Ньюкасле», чем появится в форме «Баварии» осенью. Но ведь без бразильца точно не пропадут.

«Бавария» может похвастаться наличием грамотной поддержки атаки из середины поля – Алькантара и Киммих в списке лучших по длинным передачам, как и Нойер. А ведь есть еще Зюле, который в этом сезоне в лазарете, но к Евро-2020 будет набирать форму, мечтая об основе сборной Германии, поэтому и его правильный длинный пас может упростить выход в атаку.

Добавьте, что у «Реала» забрали в аренду Одриосолу – Альваро может повторить путь Карвахаля и Хакими, которые в «Байере» и «Боруссии» Д заиграли изумительно. Конечно, чемпиона мира Павара не списывайте – результативный правый бек. А слева не только привычный Алаба, который уходит, уходит, но остается, но и открытие сезона – Альфонсо Дэвис.

Флик точно знает, как вытащить из игроков «Баварии» голы в промышленных количествах. У него в заявке есть опытный Перишич, быстроногий Коман (23-летний француз остается одним из самых быстрых игроков Бундеслиги, может сделать рывок со скоростью 35.66 км/час, невзирая на травмы). Впрочем, эти ребята не из основы будут, в центре композиции другие.

Главную тройку в атаке «Баварии», которая попрощалась с Рибери и Роббеном в силу возраста легендарных вингеров, составляют сейчас Гнабри, Мюллер и Левандовски. Но немцы пишут, что к ним добавят результативного Сане. Начиная с сезона 2017/18 на счету такого квартета 242 балла по «гол плюс пас». И это еще Лерой пропустил этот чемпионат Англии из-за травмы!

Похоже, у Флика намечается перебор талантливых людей, способных добавить команде козырей в атаке. Коутиньо оказался лишним, хотя мотивировал Мюллера вернуться на мировой уровень. Коману, даже если здоровый, будет сложно появляться в основе с такой конкуренцией. А в центре поля даже у талантливого хавбека Горецки будет нехватка игровой практики.

Вот только широкий выбор тоже доказывает мощь атакующей линии «Баварии». Причем если грандов иных лиг на поле увидим в лучшем случае в июне, то мюнхенцы готовятся вернуться к футболу уже 15 мая – через неделю. Ждем с нетерпением поединки Бундеслиги, матчи лидера немецкого первенства в этот раз посмотрит буквально весь мир. И старикам Левандовски и Мюллеру при поддержке молодого Гнабри есть что показать.

А поскольку Алькантара и Киммих вдвоем обеспечивают неплохой прессинг в Бундеслиге, где «Баварию» все соперники объективно побаиваются, то у немецкого гранда есть право претендовать на звание команды с лучшей атакой в мире. В ноябре молодая и смелая «Боруссия» Д пыталась не проиграть в Мюнхене крупно, но влетела 0:4, хотя даже ПСЖ против коллектива Фавра было непросто, отыгрывались.

Разумеется, в мире может быть одновременно несколько атакующих линий, близких к идеалу. Но если к Левандовски, Мюллеру и Гнабри добавить Сане – получите невероятно опасную четверку. И весьма органичную, ведь Томас и Роберт будут отвечать за статику – выбор позиции, игру в касание, а молодые немцы очень быстрые и мотивированные – Лерой соскучился по большому футболу, а Гнабри важно быть в форме к Евро-2020.

Флику повезет, если получит в распоряжение еще и Сане. И хотя с ним нужно работать психологически – если бы Лерой был морально зрелым мастером, его из «Манчестер Сити» Гвардиола не отпускал, речь о большом трансфере. Причем не исключено, что Кан и Салихамиджич, как и говорил Румменигге, сбили цену на трансфер Сане от августовских 100 млн евро – тот трансфер сорвала травма Лероя.

Поскольку Мюллер – воспитанник, Левандовски взяли бесплатно, а Гнабри забрали у «Вердера» за копейки по нынешним меркам – 8 млн евро, то получаете еще и одну из самых дешевых грозных линий атаки. «Бавария» готова отдать «Манчестер Сити» от 40 до 60 млн евро за Сане, однако средняя стоимость четверки получается в худшем для немцев случае низкой – 17 млн евро за каждого.

Стоит ли напоминать, что Бартомеу по ходу своей «гениальной» перестройки атаки «Барселоны» отдал за Дембеле, Коутиньо и Гризманна 370 млн евро, а теперь ищет деньги на Лаутаро и Неймара? В «Баварии» умеют считать деньги и выбирать футболистов: Сане, Мюллер, Гнабри и Левандовски могут задать жару многим соперникам по примеру лондонских поединков с «Тоттенхэмом» и «Челси» — финалистами еврокубков прошлого года.

В принципе, именно нового победного финала Лиги чемпионов не будет хватать атаке «Баварии», чтобы в их силах уже никто в мире не сомневался. Но Сане для того и приезжает, а Мюллер – остается. Левандовски хочет идеально готовых напарников, взять «ушастого» впервые в карьере, потому Роберт и держит себя в такой дикой спортивной форме в зрелом футбольном возрасте.

И у них неплохо получается, ведь «Бавария» не только первая по голам за игру в топ-5, но и в Лиге чемпионов – там вообще добрались до 3.85 гола за матч, безумная результативность.