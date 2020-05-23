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Спортивный директор «Оренбурга»: «Легионеры скоро присоединятся к клубу»

сегодня, 20:31

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, когда легионеры вернутся в расположение клуба:

В последнее время в СМИ появилась информация о том, что футбольный клуб якобы никак не помогает своим футболистам вернуться из-за границы в Россию. Это на 100% неверная информация. У нас была договоренность с футбольным клубом «Крылья Советов» о том, что наши и их футболисты вернутся в Самару и оттуда доедут в Оренбург. Наши ребята решили полететь с другой компанией, которая не смогла организовать рейс — телефоны они не берут, и причин мы узнать не можем.

Сейчас вопрос с доставкой решен — ребята через Белоруссию возвращаются в Россию. Со дня на день мы ждем, когда они к нам присоединятся. В связи с этой ситуацией хочется поблагодарить «Крылья Советов» за то, что они пошли нам навстречу и были готовы принять наших футболистов на свой борт, чтобы доставить их в Россию.

Однако нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович не стал возвращаться в клуб и уже попрощался с болельщиками.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:04
посмотрим))))
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:55, ред.
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ==розыгрыши трикотажа прекратить нахрен от слова совсем==
shlomo ==я играю просто в свое удовольствие....как и на других ресурсах...==
shlomo ==играли за звездочки ....и никто не возмущался.и призов не было==

Звезда по имени Солнце ==Но Вы же всё за призы толкуете==

Серьёзно ? Мы за призы толкуем ? Можно поконкретней, где вы это прочитали ?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:47
Легионеры приступают к работе.
drug01
drug01
сегодня в 20:38
Пора браться за футбол!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:37
Скоро все соберутся.
unoejk
unoejk ответ SuperGobb (раскрыть)
сегодня в 20:34
Поправил.
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