Спортивный директор «Оренбурга»: «Легионеры скоро присоединятся к клубу»

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, когда легионеры вернутся в расположение клуба:

В последнее время в СМИ появилась информация о том, что футбольный клуб якобы никак не помогает своим футболистам вернуться из-за границы в Россию. Это на 100% неверная информация. У нас была договоренность с футбольным клубом «Крылья Советов» о том, что наши и их футболисты вернутся в Самару и оттуда доедут в Оренбург. Наши ребята решили полететь с другой компанией, которая не смогла организовать рейс — телефоны они не берут, и причин мы узнать не можем.

Сейчас вопрос с доставкой решен — ребята через Белоруссию возвращаются в Россию. Со дня на день мы ждем, когда они к нам присоединятся. В связи с этой ситуацией хочется поблагодарить «Крылья Советов» за то, что они пошли нам навстречу и были готовы принять наших футболистов на свой борт, чтобы доставить их в Россию.