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У игроков «Спартака» несколько раз в день измеряют температуру

сегодня, 20:01

Пресс-служба «Спартака» показала первую тренировку команды после паузы, которая была связана с эпидемией коронавируса.

На данном этапе работа футболистов ограничена разминкой и упражнениями в малых группах с соблюдением предписаний в связи с текущей эпидемической ситуацией.

Кроме того, несколько раз в день у всех игроков, тренеров и сотрудников измеряют температуру. В жилых корпусах необходимо носить маски и перчатки, а тренерский штаб и персонал используют средства индивидуальной защиты даже на поле.

У игроков «Спартака» несколько раз в день измеряют температуру У игроков «Спартака» несколько раз в день измеряют температуру У игроков «Спартака» несколько раз в день измеряют температуру

 

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 21:12
Видно, что соскучились по футболу! Удачи всем и здоровья. И без травм конечно
makkie
makkie
сегодня в 20:54
Работайте, парни, всем здоровья!
Радует, что футбол уже скоро. Лишь бы ничего не обломалось.
Akvarel
Akvarel
сегодня в 20:24
Они итак давно остыли к футболу.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:12
Ну молодцы...что ещё говорить
Yurza
Yurza
сегодня в 20:07
К пердиву готовят.
beefs
beefs
сегодня в 20:04
контроль есть контроль
На посошок
На посошок
сегодня в 20:04
ректально, аха-ха)
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