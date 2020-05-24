У игроков «Спартака» несколько раз в день измеряют температуру

Пресс-служба «Спартака» показала первую тренировку команды после паузы, которая была связана с эпидемией коронавируса.

На данном этапе работа футболистов ограничена разминкой и упражнениями в малых группах с соблюдением предписаний в связи с текущей эпидемической ситуацией.

Кроме того, несколько раз в день у всех игроков, тренеров и сотрудников измеряют температуру. В жилых корпусах необходимо носить маски и перчатки, а тренерский штаб и персонал используют средства индивидуальной защиты даже на поле.