Петанья: «Для меня будет честью играть в „Наполи“ с Мертенсом и Инсинье»

Нападающий СПАЛа признался, что с нетерпением ждет следующего сезона и перехода в «Наполи». Нападающий подписал контракт с «партенопейцами» в январе, но решил остаться в СПАЛе до конца сезона, чтобы помочь им избежать вылета.

Одна только мысль о том, чтобы носить футболку «Наполи» на стадионе Сан-Паоло, уже вызывает у меня мурашки по коже. Для меня будет честью играть рядом с Мертенсом и Инсинье, игроками, которыми я так восхищаюсь. Сейчас мне нужно сосредоточиться на том, чтобы СПАЛ был в безопасности от вылета, а потом я смогу думать о «Наполи». Если я сделаю обе эти вещи хорошо, то я могу стремиться и к сборной Италии тоже.