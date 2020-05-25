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Петанья: «Для меня будет честью играть в „Наполи“ с Мертенсом и Инсинье»

сегодня, 08:29

Нападающий СПАЛа Андреа Петанья признался, что с нетерпением ждет следующего сезона и перехода в «Наполи». Нападающий подписал контракт с «партенопейцами» в январе, но решил остаться в СПАЛе до конца сезона, чтобы помочь им избежать вылета.

Одна только мысль о том, чтобы носить футболку «Наполи» на стадионе Сан-Паоло, уже вызывает у меня мурашки по коже. Для меня будет честью играть рядом с Мертенсом и Инсинье, игроками, которыми я так восхищаюсь. Сейчас мне нужно сосредоточиться на том, чтобы СПАЛ был в безопасности от вылета, а потом я смогу думать о «Наполи». Если я сделаю обе эти вещи хорошо, то я могу стремиться и к сборной Италии тоже.

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Все комментарии
marut
marut
сегодня в 09:32
Доказывай своей игрой, если хочешь в Наполи...
ДСА
ДСА
сегодня в 09:21
Кто-то о Наполи мечтает, а кто-то и нос воротит.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:58
К сожалению не всё от тебя зависит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:51, ред.
Мертенс,Инсинье,Милик,Льоренте,Петанья.....
Лучше уж Азмуну в Зените оставаться....
Там и без него...двое играют,а трое на лавке....
wigbor
wigbor
сегодня в 08:38
После СПАЛа конечно.
Omaxa
Omaxa
сегодня в 08:29, ред.
Для кого и в Наполи честь.
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