Селихов восстановился от травмы ахиллова сухожилия

Вратарь «Спартака» Александр Селихов восстановился от травмы и вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает официальный твиттер московского клуба.
Александр Селихов вернулся на поле! Голкипер красно-белых восстановился о травмы, полученной в сентябре прошлого года, и теперь тренируется вместе с командой без ограничений.
С возвращением, Саша!
🔥 Александр Селихов вернулся на поле!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 25, 2020
Голкипер красно-белых восстановился о травмы, полученной в сентябре прошлого года, и теперь тренируется вместе с командой без ограничений 💪🏻
С возвращением, Саша! pic.twitter.com/xRo1DgyHba
Напомним, что в сентябре прошлого года Селихов был прооперирован в связи с травмой ахиллова сухожилия, которую голкипер получил на тренировке.