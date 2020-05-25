ГлавнаяНовости

Селихов восстановился от травмы ахиллова сухожилия

сегодня, 19:54

Вратарь «Спартака» Александр Селихов восстановился от травмы и вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает официальный твиттер московского клуба.

Александр Селихов вернулся на поле! Голкипер красно-белых восстановился о травмы, полученной в сентябре прошлого года, и теперь тренируется вместе с командой без ограничений.

С возвращением, Саша!

Напомним, что в сентябре прошлого года Селихов был прооперирован в связи с травмой ахиллова сухожилия, которую голкипер получил на тренировке.

Все новости
ОфициальноЗащитник «Вильярреала» выбыл на четыре месяца из-за травмы
Сегодня, 20:31 Комментарии5
Алькантара пропустит матч с «Боруссией» Дортмунд
Сегодня, 18:50 Комментарии5
Забитцер переболел коронавирусом
Сегодня, 17:45 Комментарии5
Фелиш получил травму. У португальца растяжение связок левого колена
Сегодня, 17:18 Комментарии7
Ибрагимович получил травму на тренировке и может выбыть на долгий срок
Сегодня, 16:45 Комментарии23
У двух игроков из Чемпионшипа выявлен коронавирус
Вчера, 15:17 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
сегодня в 21:22
И что теперь, обоих сразу в ворота ставить?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:50
Травма ахила очень не приятная травма.
wingback
wingback ответ ошалевший (раскрыть)
сегодня в 20:42
Разок-то и пропустил всего семёрку,что не удивительно - руководил-то им хряк ярцев...
ошалевший
ошалевший ответ wingback (раскрыть)
сегодня в 20:30
ваш то датчанин тоже семь всасывал и ничё,легенда клупа
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:28
Уже и забыли про Селихова.
Yurza
Yurza
сегодня в 20:25
Все равно на воротах стоять не будет, сгубил себя в спартаке.
wingback
wingback
сегодня в 20:12
К семёркам готов!
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 20:11
С возвращением!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:05
Парню здоровья. Какой то невезучий он! Пришла одна беда, открывай ворота. Но теперь ему тяжко будет Максименку подвинуть.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:58
хорошо что всё позади)
beefs
beefs
сегодня в 19:55
это уже радует...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100