Селихов восстановился от травмы ахиллова сухожилия

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Вратарь «Спартака» восстановился от травмы и вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает официальный твиттер московского клуба.

Александр Селихов вернулся на поле! Голкипер красно-белых восстановился о травмы, полученной в сентябре прошлого года, и теперь тренируется вместе с командой без ограничений. С возвращением, Саша!

🔥 Александр Селихов вернулся на поле!



Голкипер красно-белых восстановился о травмы, полученной в сентябре прошлого года, и теперь тренируется вместе с командой без ограничений 💪🏻



С возвращением, Саша! pic.twitter.com/xRo1DgyHba — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 25, 2020

Напомним, что в сентябре прошлого года Селихов был прооперирован в связи с травмой ахиллова сухожилия, которую голкипер получил на тренировке.