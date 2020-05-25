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Забитцер переболел коронавирусом

сегодня, 17:45

Нападающий «Лейпцига» Марсель Забитцер переболел коронавирусом.

Как сообщается, в немецком клубе было выявлено два случая заражения коронавирусом, прежде чем возобновилась Бундеслига. Марсель Забитцер и физиотерапевт команды сдали положительные тесты на коронавирус три недели назад.

Австриец провел две недели на карантине и присоединился к команде почти две недели назад. После этого 26-летний форвард несколько раз сдавал отрицательные тесты на коронавирус и уже был в составе команды на матч против Фрайбурга (1:1).

Однако «Лейпциг» до сих пор не предоставил никакой официальной информации об инциденте.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:04
Майнцу забил, стало быть все в норме.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:50
хорошо что без последствий))
beefs
beefs
сегодня в 17:46
хорошо, что так обошлось...
9d62ya6xdf2t
9d62ya6xdf2t
сегодня в 17:46
Главное что выздоровел.
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