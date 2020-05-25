Забитцер переболел коронавирусом

1590417936

сегодня, 17:45

Нападающий «Лейпцига» переболел коронавирусом.

Как сообщается, в немецком клубе было выявлено два случая заражения коронавирусом, прежде чем возобновилась Бундеслига. Марсель Забитцер и физиотерапевт команды сдали положительные тесты на коронавирус три недели назад.

Австриец провел две недели на карантине и присоединился к команде почти две недели назад. После этого 26-летний форвард несколько раз сдавал отрицательные тесты на коронавирус и уже был в составе команды на матч против Фрайбурга (1:1).

Однако «Лейпциг» до сих пор не предоставил никакой официальной информации об инциденте.