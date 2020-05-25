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Флик: «„Боруссия“ — одна из лучших команд в Европе»

вчера, 23:53
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария19:30 Не начался

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями в преддверии встречи мюнхенцев с дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура Бундеслиги.

«Боруссия» получила стабильность в защите с переходом на схему «3-4-3». Все в «Боруссии» хороши в игре без мяча, и мы должны не дать им возможностей для контратак.

В январе они сделали два усиления состава, подписали двух больших игроков – Эмре Джана и Эрлинга Холанда. Холанд хочет забивать голы, но еще рано сравнивать его с Левандовским. Роберт годами стабильно играл на высочайшем уровне, но Холанд – большой талант. Однако он не единственная угроза в составе «Боруссии». Это одна из лучших команд в Европе.

Отметим, что о предстоящем матче также высказался наставник «Боруссии» Люсьен Фавр.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:24, ред.
Это будет значимый матч....
Посмотрим на Холанда в деле..))
Трансляция по федеральному каналу прям подарок для всех любителей футбола...
Удачи Боруссии !!!

По-моему у Дортмунда календарь по-проще чем у мюнхенцев.....
Баварии предстоят игры с 4-мя командами из первой "шестёрки" таблицы...
А Боруссии только с 2-мя....
zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:04
Это и так ясно!
Yurza
Yurza
сегодня в 00:01
Возможно.
beefs
beefs
вчера в 23:58
а разве кто то возражает....
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