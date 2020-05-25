Флик: «„Боруссия“ — одна из лучших команд в Европе»

Главный тренер «Баварии» поделился мыслями в преддверии встречи мюнхенцев с дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура Бундеслиги.

«Боруссия» получила стабильность в защите с переходом на схему «3-4-3». Все в «Боруссии» хороши в игре без мяча, и мы должны не дать им возможностей для контратак.

В январе они сделали два усиления состава, подписали двух больших игроков – Эмре Джана и Эрлинга Холанда. Холанд хочет забивать голы, но еще рано сравнивать его с Левандовским. Роберт годами стабильно играл на высочайшем уровне, но Холанд – большой талант. Однако он не единственная угроза в составе «Боруссии». Это одна из лучших команд в Европе.