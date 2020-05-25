Флик: «„Боруссия“ — одна из лучших команд в Европе»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями в преддверии встречи мюнхенцев с дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» получила стабильность в защите с переходом на схему «3-4-3». Все в «Боруссии» хороши в игре без мяча, и мы должны не дать им возможностей для контратак.
В январе они сделали два усиления состава, подписали двух больших игроков – Эмре Джана и Эрлинга Холанда. Холанд хочет забивать голы, но еще рано сравнивать его с Левандовским. Роберт годами стабильно играл на высочайшем уровне, но Холанд – большой талант. Однако он не единственная угроза в составе «Боруссии». Это одна из лучших команд в Европе.
Отметим, что о предстоящем матче также высказался наставник «Боруссии» Люсьен Фавр.
Посмотрим на Холанда в деле..))
Трансляция по федеральному каналу прям подарок для всех любителей футбола...
Удачи Боруссии !!!
По-моему у Дортмунда календарь по-проще чем у мюнхенцев.....
Баварии предстоят игры с 4-мя командами из первой "шестёрки" таблицы...
А Боруссии только с 2-мя....
Посмотрим на Холанда в деле..))
Трансляция по федеральному каналу прям подарок для всех любителей футбола...
Удачи Боруссии !!!
По-моему у Дортмунда календарь по-проще чем у мюнхенцев.....
Баварии предстоят игры с 4-мя командами из первой "шестёрки" таблицы...
А Боруссии только с 2-мя....