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Реднапп может возглавить сборную Нигерии

сегодня, 18:04

Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп может возглавить сборную Нигерии.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Star, контракт главного тренера «африканских бразильцев» Рора Гернота истекает в конце месяца и есть серьезные сомнения относительно будущего немецкого наставника.

Это привело к тому, что Федерация футбола Нигерии начала рассматривать кандидатов на замену 66-летнему специалисту. Экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп является приоритетным вариантом на смену Гернота.

Федерация футбола Нигерии и Реднапп ранее уже обсуждали эту роль. В 2016 году английский специалист мог возглавить «супер орлов», но переговоры прервались. Однако сейчас обе стороны уверены в завершении сделки.

Напомним, что 73-летний Реднапп является безработным с 2017 года, а его последним клубом был «Бирмингем».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:12
Вот этого точно никто не ожидал.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:07
удачи ему с командой))
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