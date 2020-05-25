Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп может возглавить сборную Нигерии.
Как сообщает источник со ссылкой на Daily Star, контракт главного тренера «африканских бразильцев» Рора Гернота истекает в конце месяца и есть серьезные сомнения относительно будущего немецкого наставника.
Это привело к тому, что Федерация футбола Нигерии начала рассматривать кандидатов на замену 66-летнему специалисту. Экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп является приоритетным вариантом на смену Гернота.
Федерация футбола Нигерии и Реднапп ранее уже обсуждали эту роль. В 2016 году английский специалист мог возглавить «супер орлов», но переговоры прервались. Однако сейчас обе стороны уверены в завершении сделки.
Напомним, что 73-летний Реднапп является безработным с 2017 года, а его последним клубом был «Бирмингем».