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Фавр: «Если мы хотим выиграть чемпионат, мы должны победить „Баварию“»

вчера, 23:09
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария19:30 Не начался

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр высказался о предстоящем матче с «Баварией» в 28-м туре Бундеслиги.

Игры с «Баварией» всегда особенные. Если мы хотим выиграть чемпионат Германии, мы должны победить в этом матче. После этой встречи останется провести шесть игр. Нам будет тяжело обойти их, поскольку «Бавария» очень мощная команда, но у каждого коллектива есть свои сильные и слабые стороны.

На данный момент «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии (57 очков). «Бавария» лидирует с 61 баллом в активе.

Напомним, что в прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» победила «Вольфсбург».

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Nevastol
Nevastol
сегодня в 00:11
Иначе никак.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:01
Заруба будет нешуточная.
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:13
А потом еще и побить их)))Тогда шансов еще больше бдет)))
beefs
beefs
вчера в 23:10
ваши уста глаголят истину
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