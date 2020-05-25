Фавр: «Если мы хотим выиграть чемпионат, мы должны победить „Баварию“»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр высказался о предстоящем матче с «Баварией» в 28-м туре Бундеслиги.
Игры с «Баварией» всегда особенные. Если мы хотим выиграть чемпионат Германии, мы должны победить в этом матче. После этой встречи останется провести шесть игр. Нам будет тяжело обойти их, поскольку «Бавария» очень мощная команда, но у каждого коллектива есть свои сильные и слабые стороны.
На данный момент «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии (57 очков). «Бавария» лидирует с 61 баллом в активе.
Напомним, что в прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» победила «Вольфсбург».