Фавр: «Если мы хотим выиграть чемпионат, мы должны победить „Баварию“»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» высказался о предстоящем матче с «Баварией» в 28-м туре Бундеслиги.

Игры с «Баварией» всегда особенные. Если мы хотим выиграть чемпионат Германии, мы должны победить в этом матче. После этой встречи останется провести шесть игр. Нам будет тяжело обойти их, поскольку «Бавария» очень мощная команда, но у каждого коллектива есть свои сильные и слабые стороны.