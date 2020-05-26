«Зенит» продолжает интересоваться игроком «Херенвена»

Полузащитник «Херенвена» Митчелл ван Берген может продолжить карьеру в России.
На 20-летнего игрока претендует «Зенит», который уже пытался приобрести футболиста прошлой зимой. В текущем сезоне на счету хавбека 25 матчей в чемпионате Нидерландов, 5 голов и 4 голевые передачи.
Об интересе питерцев рассказал комментатор Йероен Эльшофф.
На этой неделе ко мне обратились четыре журналиста из Санкт-Петербурга. Хотели узнать моё мнение о ван Бергене. Я не знаю, правда ли это, но в Санкт-Петербурге ходят слухи, что «Зенит» планирует приобрести Митчелла.