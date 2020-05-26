«Зенит» продолжает интересоваться игроком «Херенвена»

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сегодня, 13:58

Полузащитник «Херенвена» может продолжить карьеру в России.

На 20-летнего игрока претендует «Зенит», который уже пытался приобрести футболиста прошлой зимой. В текущем сезоне на счету хавбека 25 матчей в чемпионате Нидерландов, 5 голов и 4 голевые передачи.

Об интересе питерцев рассказал комментатор Йероен Эльшофф.