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«Зенит» продолжает интересоваться игроком «Херенвена»

сегодня, 13:58

Полузащитник «Херенвена» Митчелл ван Берген может продолжить карьеру в России.

На 20-летнего игрока претендует «Зенит», который уже пытался приобрести футболиста прошлой зимой. В текущем сезоне на счету хавбека 25 матчей в чемпионате Нидерландов, 5 голов и 4 голевые передачи.

Об интересе питерцев рассказал комментатор Йероен Эльшофф.

На этой неделе ко мне обратились четыре журналиста из Санкт-Петербурга. Хотели узнать моё мнение о ван Бергене. Я не знаю, правда ли это, но в Санкт-Петербурге ходят слухи, что «Зенит» планирует приобрести Митчелла.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 14:21
Дешево не отдадут.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 14:13
Молодой, перспективный?
marut
marut
сегодня в 14:11
Нужен ли...результаты не ах...
Omaxa
Omaxa ответ particular (раскрыть)
сегодня в 14:10
Это же не Краля какая-нибудь или Шуррле.
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 14:08
Только игрок «Херенвена» не интересуется зенитом.
particular
particular
сегодня в 14:08, ред.
На удивление - адекватный интерес..:)) Вполне, рабочий вариант...
Yurza
Yurza
сегодня в 14:00
Удачи Зениту с трансферами!
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