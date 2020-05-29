Гендир «Зенита» — о билетах: «Не будем делать исключений для „Виража“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о распределении билетов на домашние матчи чемпионата России.
На нашу арену мы сможем допустить шесть-шесть с половиной тысяч зрителей. Впереди у «Зенита» четыре домашних матча — три в чемпионате и в полуфинале Кубка России со «Спартаком». Мы планируем создать систему, которая позволит выбрать из почти 20 тысяч владельцев абонементов тех, кто попадет на матчи. Времени для разработки программы вполне достаточно. Надо сделать так, чтобы владельцы абонементов их могли активировать. То есть заранее сообщать о своем намерении посетить матч. Из них мы будем отбирать тех, кто сможет занять место на стадионе. Может быть, проведем среди них лотерею, может, еще что-то придумаем. Точно скажу, что не будем делать каких-то исключений для фанатского «Виража». Не получится так, что на матч будут допущены только одни фанаты. Будут и фанаты, и обычные болельщики, которые купили абонементы. «Зенит» сделает все, чтобы был соблюден принцип справедливости.
Напомним, ранее Роспотребнадзор разрешил проводить поединки РПЛ со зрителями. Во время матчей стадионы могут быть заполнены не более чем на 10%. Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.
Сейчас бы 65 000 смогло присутствовать....
Сейчас бы 65 000 смогло присутствовать....
Но всего 20 тыс. владельцев абонементов - на 6.5 тыс. мест. Так что всего лишь 3 чел. на один билет...
Но всего 20 тыс. владельцев абонементов - на 6.5 тыс. мест. Так что всего лишь 3 чел. на один билет...
Удачи).
Удачи).
и все прекрасно понимают, как будут выглядеть вагоны метро за час до матча. вернут зрителей на трибуны - опять истории про очереди, нарушении дистанции и тд и тп
и все прекрасно понимают, как будут выглядеть вагоны метро за час до матча. вернут зрителей на трибуны - опять истории про очереди, нарушении дистанции и тд и тп