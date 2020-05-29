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Гендир «Зенита» — о билетах: «Не будем делать исключений для „Виража“»

29 мая 2020, 19:50

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о распределении билетов на домашние матчи чемпионата России.

На нашу арену мы сможем допустить шесть-шесть с половиной тысяч зрителей. Впереди у «Зенита» четыре домашних матча — три в чемпионате и в полуфинале Кубка России со «Спартаком». Мы планируем создать систему, которая позволит выбрать из почти 20 тысяч владельцев абонементов тех, кто попадет на матчи. Времени для разработки программы вполне достаточно. Надо сделать так, чтобы владельцы абонементов их могли активировать. То есть заранее сообщать о своем намерении посетить матч. Из них мы будем отбирать тех, кто сможет занять место на стадионе. Может быть, проведем среди них лотерею, может, еще что-то придумаем. Точно скажу, что не будем делать каких-то исключений для фанатского «Виража». Не получится так, что на матч будут допущены только одни фанаты. Будут и фанаты, и обычные болельщики, которые купили абонементы. «Зенит» сделает все, чтобы был соблюден принцип справедливости.

Напомним, ранее Роспотребнадзор разрешил проводить поединки РПЛ со зрителями. Во время матчей стадионы могут быть заполнены не более чем на 10%. Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 мая 2020 в 00:52
Надо было арену на 650 000 мест строить....
Сейчас бы 65 000 смогло присутствовать....
Leningrad 84
Leningrad 84 ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
30 мая 2020 в 00:09
Не гони. Желающих-то, может, и много.
Но всего 20 тыс. владельцев абонементов - на 6.5 тыс. мест. Так что всего лишь 3 чел. на один билет...
Дрючик 76
Дрючик 76
29 мая 2020 в 23:06
Газпром и справедливость!!!Гы гы гы!!!!!
Брулин
Брулин
29 мая 2020 в 22:41
Наоборот, казалось, что каждый клуб в первую очередь должен впускать фанатку. Бабки выше атмосферы, жаль.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ FROLL 001 (раскрыть)
29 мая 2020 в 21:54
Для некоторых привычно нормальное судейство, а Зениту больше нравится Вилков
FROLL 001
FROLL 001
29 мая 2020 в 21:35
Для некоторых привычно пустые трибуны, но только не для Зенита.
порт
порт
29 мая 2020 в 21:19
А лучше бы ты медвежонок свалил в лес, или вернулся на хоккей.
marut
marut
29 мая 2020 в 21:10
Жаль, что все уперлось в бабло...
LOpp
LOpp
29 мая 2020 в 21:01
Матч на кубок уже точно в Питере состоится или это влажные мечты Медведева?
beefs
beefs
29 мая 2020 в 20:34
есть чем заниматься....
КЭТиК
КЭТиК
29 мая 2020 в 20:13
Все равно будет куча недовольных
Судья Иванов
Судья Иванов
29 мая 2020 в 20:13
Опять будут рекорды посещаемости.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
29 мая 2020 в 20:13
Главное мушкетёра и Каменную башку не обделите, даётся мне, кроме Дзюбы он никого больше в Зените не знает. И персональное двухместное кресло, чтобы булки вошли.
Удачи).
Valeron112
Valeron112
29 мая 2020 в 20:10
А что так скромно?....Нужно же для людей.
VAN ARM
VAN ARM
29 мая 2020 в 20:10
мечтайте)))
2a9edwjg8yns
2a9edwjg8yns
29 мая 2020 в 20:09
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
    29 мая 2020 в 20:07
    я бы глянул на отодрачку Спартака
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    29 мая 2020 в 20:06
    Посмотреть на унижение Спартака можно и побольше людей пустить. И Вираж полностью, пускай попоют/покричат
    Footbolista
    Footbolista
    29 мая 2020 в 20:00
    Нс пустые места манекенов рассадят по привычке...только теперь на законных основаниях)...
    dino-hsv
    dino-hsv
    29 мая 2020 в 19:58
    "шесть-шесть с половиной тысяч"

    и все прекрасно понимают, как будут выглядеть вагоны метро за час до матча. вернут зрителей на трибуны - опять истории про очереди, нарушении дистанции и тд и тп
    asraeil
    asraeil
    29 мая 2020 в 19:58
    Ожидается большой дурдом...
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