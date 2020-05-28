Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2019/2020

Зрителям не разрешат посещать матчи РПЛ

28 мая 2020, 01:28

РФС ведёт переговоры с правительством относительно допуска зрителей на матчи РПЛ в период пандемии коронавируса. Однако, по словам источника в Роспотребнадзоре, в ближайшее время болельщикам не разрешат посещать стадионы.

Вероятнее всего, зрителей на трибуны не допустят. Будет чёткий документ, ограничивающий количество людей на стадионе во время той или иной игры. Думаю, сейчас и в ближайшее время проведение любых массовых мероприятий исключено.

Вряд ли за несколько недель в той же Москве всё должно так сильно измениться, что чиновники пойдут на риск и разрешат проведение массовых мероприятий.

Мэр столицы Сергей Собянин неоднократно отмечал, что ограничения — в том или ином виде — пришли в Москву надолго. Массовые мероприятия и такой большой риск вероятных заражений — последнее, что нужно всем после нескольких месяцев такой тяжёлой работы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: metaratings.ru Фото: Твиттер РФС
Бекхэм: «Я совершил глупый поступок, изменивший мою жизнь»
Сегодня, 13:26
Тен Хаг ответил на критику со стороны фанатов
Сегодня, 08:29
«Факел» оригинально пригласил болельщиков на матч Кубка России
Сегодня, 00:31
Игроки ПСЖ извинились за оскорбительные кричалки в адрес «Марселя»
Вчера, 17:00
Фанаты оказались в ярости из-за еды на стадионе «Гамбурга»
24 сентября Фото
Роджерс защитил мальчика, выбежавшего на поле во время матча
23 сентября Фото
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
28 мая 2020 в 12:42, ред.
До открытия ещё есть время. Если откроют театры, концертные залы, зоопарки и др. шоу, то дойдёт и до стадионов. Не надо заранее огорчаться. Повторяю, время почти месяц.
Некакойшенко
Некакойшенко ответ nikoladolgov (комментарий удален) (раскрыть)
28 мая 2020 в 12:07
В нормальных странах людям деньги дают на что то жить и просят из дома не выходить, а нас штрафами обвешали с ног до головы и посадили на самоизоляцию чтоб денег не платить.Наши кремлёвские стратеги всех переиграли.Шах Вам и мат !!!
Некакойшенко
Некакойшенко
28 мая 2020 в 12:04
Питеру к сожалению допуск зрителей на трибуны не грозит.
Там даже в нормальные дни были замечены манекены на трибунах, а уж сейчас то подавно.
Если только бакланов чем нибудь привлечь.......
Valeron112
Valeron112
28 мая 2020 в 11:08
Как минимум до конца сезона запрет , онлайн в помощь .
112910415
112910415
28 мая 2020 в 11:03
ну, этого можно было ждать
zsb1961
zsb1961
28 мая 2020 в 10:54
Лишь бы доиграли.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
28 мая 2020 в 10:33
Другое решение и не ожидал. Надо, так надо.
galem72
galem72
28 мая 2020 в 10:13
Да на 90% замесов РПЛ не то что на стад ходить не хочется, даже по телеку нет сил смотреть. Сплошь ходьба, дилетантство и "дворота".
oFANATo
oFANATo
28 мая 2020 в 09:56
Похоже привычного футбола с болельщиками не будет очень долго.
ermak6848
ermak6848
28 мая 2020 в 09:54
да пора бы воочию смотреть футбол
Kosmos58
Kosmos58
28 мая 2020 в 08:59
..бянин как всегда прав! Как же повезло Москве с мером ... Я бы оставил зрителей, но дистанцировал бы на 5м друг от друга.
VAN ARM
VAN ARM
28 мая 2020 в 07:52
по другому и быть не может)))
beefs
beefs
28 мая 2020 в 07:28
Это верное решение....
Caniggia
Caniggia
28 мая 2020 в 07:14
Следующий чемпионат надо начинать уже обязательно со зрителями. Хватит уже дурью маяться!
ОПС
ОПС
28 мая 2020 в 06:18
Это и так было понятно.
mihaluch
mihaluch
28 мая 2020 в 05:44
Зрители мешают футболистам пешком ходить.
КЭТиК
КЭТиК
28 мая 2020 в 05:28
Вероятность 99, 9 процентов.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 мая 2020 в 02:10
Что ж поделать, может так и надо???
42w7ad29rzdz
42w7ad29rzdz
28 мая 2020 в 01:33
Жаль, если так
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 