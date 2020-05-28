Зрителям не разрешат посещать матчи РПЛ

РФС ведёт переговоры с правительством относительно допуска зрителей на матчи РПЛ в период пандемии коронавируса. Однако, по словам источника в Роспотребнадзоре, в ближайшее время болельщикам не разрешат посещать стадионы.

Вероятнее всего, зрителей на трибуны не допустят. Будет чёткий документ, ограничивающий количество людей на стадионе во время той или иной игры. Думаю, сейчас и в ближайшее время проведение любых массовых мероприятий исключено.

Вряд ли за несколько недель в той же Москве всё должно так сильно измениться, что чиновники пойдут на риск и разрешат проведение массовых мероприятий.



Мэр столицы Сергей Собянин неоднократно отмечал, что ограничения — в том или ином виде — пришли в Москву надолго. Массовые мероприятия и такой большой риск вероятных заражений — последнее, что нужно всем после нескольких месяцев такой тяжёлой работы.