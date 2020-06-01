«Барселона» опровергла информацию о том, что предлагала за Тонали € 65 млн

«Барселона» опровергла данные президента «Брешии» Массимо Челлино о том, что предлагала 65 миллионов евро и двух футболистов за полузащитника Сандро Тонали, пишет источник со ссылкой на Mundo Deportivo.
Ранее Челлино сообщил изданию Corriere dello Sport, что до пандемии коронавируса «Барса» предложила за хавбека «Брешии» Тонали 65 миллионов евро и двух игроков. Однако в каталонском клубе заявили, что эта информация не соответствует действительности. По мнению представителей «сине-гранатовых», Челлино сделал такое заявление, чтобы поднять стоимость Тонали.
Отметим, что, по слухам, фаворитом в борьбе за трансфер Тонали является «Интер». Сообщалось, что миланцы уже договорились с «Брешией» о переходе игрока.
Как люди доверчивы, до сих пор есть многие, кто верит, что Барса предлагала за Бен-Йеддера 80 млн., а ПСЖ предлагал каталонцам 90 млн. за Ракитича.
Как люди доверчивы, до сих пор есть многие, кто верит, что Барса предлагала за Бен-Йеддера 80 млн., а ПСЖ предлагал каталонцам 90 млн. за Ракитича.