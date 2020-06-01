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«Барселона» опровергла информацию о том, что предлагала за Тонали € 65 млн

вчера, 18:33

«Барселона» опровергла данные президента «Брешии» Массимо Челлино о том, что предлагала 65 миллионов евро и двух футболистов за полузащитника Сандро Тонали, пишет источник со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее Челлино сообщил изданию Corriere dello Sport, что до пандемии коронавируса «Барса» предложила за хавбека «Брешии» Тонали 65 миллионов евро и двух игроков. Однако в каталонском клубе заявили, что эта информация не соответствует действительности. По мнению представителей «сине-гранатовых», Челлино сделал такое заявление, чтобы поднять стоимость Тонали.

Отметим, что, по слухам, фаворитом в борьбе за трансфер Тонали является «Интер». Сообщалось, что миланцы уже договорились с «Брешией» о переходе игрока.  

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:10
сколько же льют глупости и идиотизма))
Брулин
Брулин
вчера в 19:18
Хватит бред распространять с предложением Барселона (65 млн.+ 2 игрока).
Как люди доверчивы, до сих пор есть многие, кто верит, что Барса предлагала за Бен-Йеддера 80 млн., а ПСЖ предлагал каталонцам 90 млн. за Ракитича.
ДСА
ДСА
вчера в 18:54
Брешиа давно бы уже согласилась.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:49
Все врут безбожно...
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:45, ред.
Тоналли еще нужно поиграть в команде а-ля Рома или Аталанта и там уже будет видно талант он или так белотти 2.0.
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:42
Ну и да ладно...проехали...
drug01
drug01
вчера в 18:34
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