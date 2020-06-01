«Барселона» опровергла информацию о том, что предлагала за Тонали € 65 млн

1591025620

вчера, 18:33

«Барселона» опровергла данные президента «Брешии» Массимо Челлино о том, что предлагала 65 миллионов евро и двух футболистов за полузащитника , пишет источник со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее Челлино сообщил изданию Corriere dello Sport, что до пандемии коронавируса «Барса» предложила за хавбека «Брешии» Тонали 65 миллионов евро и двух игроков. Однако в каталонском клубе заявили, что эта информация не соответствует действительности. По мнению представителей «сине-гранатовых», Челлино сделал такое заявление, чтобы поднять стоимость Тонали.

Отметим, что, по слухам, фаворитом в борьбе за трансфер Тонали является «Интер». Сообщалось, что миланцы уже договорились с «Брешией» о переходе игрока.